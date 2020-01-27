Deprem bölgesine 9 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesine 9 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Deprem bölgesine 9 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Muğla'dan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 9 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Muğla'dan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 9 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Muğla'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında Muğla'nın Merkez ilçesi Menteşe, Bodrum, Milas, Datça, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde vatandaşlar tarafından 9 tır yardım malzemesi toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile yetkililer, yardım malzemelerinin yüklendiği tırların bulunduğu Muğla Sosyo-kültürel alandan bir araya geldi.

Gürün, burada yaptığı açıklamada, 41 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinin herkesi üzüntüye boğduğunu söyledi.

Kendilerinin de ilk andan itibaren tüm ekiplerini teyakkuza geçirerek AFAD'dan haber beklediklerini belirten Gürün, "Bölgede yeterli sayıda ekip ve ekipman olduğu için bize ihtiyaç duyulmadı. Özellikle bölgede görev yapan canla başla kurtarma çalışmalarında mücadele veren ekipleri kutluyorum." dedi.

Vatandaşlar tarafından belediyelere ulaştırılan gıda, ısınma ve giyeceklerden oluşan yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiğini belirten Gürün, vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından tırlar deprem bölgesine uğurlandı.

Deprem bölgesine 9 tır yardım malzemesi gönderildi

Elazığ, Deprem, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:49 Kaynak: AA
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