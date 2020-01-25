Deprem bölgesine Amasya'dan destek personeli gönderildi. - Son Dakika

Amasya İl Ambulans Müdürlüğü Başhekimliği önünde bir araya gelen 16 sağlık personeli araçlarının son hazırlığını yaparak, yakınlarıyla ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak Elazığ'a doğru yola çıktı. - AMASYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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