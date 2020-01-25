Deprem bölgesine Amasya'dan destek personeli gönderildi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deprem bölgesine Amasya'dan destek personeli gönderildi. - Son Dakika

Deprem bölgesine Amasya'dan destek personeli gönderildi.

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, 2 ambulans aracı olmak üzere toplam 16 sağlık personeli gönderildi.

Deprem bölgesine Amasya'dan destek personeli gönderildi., System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, 2 ambulans aracı olmak üzere toplam 16 sağlık personeli gönderildi.


Amasya İl Ambulans Müdürlüğü Başhekimliği önünde bir araya gelen 16 sağlık personeli araçlarının son hazırlığını yaparak, yakınlarıyla ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak Elazığ'a doğru yola çıktı. - AMASYA

Elazığ, Deprem, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:25 Kaynak: İHA
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