Deprem bölgesine Amasya'dan destek personeli gönderildi. - Son Dakika

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Deprem bölgesine Amasya'dan destek personeli gönderildi.
22 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, 2 ambulans aracı olmak üzere toplam 16 sağlık personeli gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, 2 ambulans aracı olmak üzere toplam 16 sağlık personeli gönderildi.
Amasya İl Ambulans Müdürlüğü Başhekimliği önünde bir araya gelen 16 sağlık personeli araçlarının son hazırlığını yaparak, yakınlarıyla ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak Elazığ'a doğru yola çıktı.
(Ali Özkan/İHA)
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