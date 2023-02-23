DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK KURTARMA GÖREVLİSİNİN KIYAFETLERİNİ ÇALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK KURTARMA GÖREVLİSİNİN KIYAFETLERİNİ ÇALDI; O ANLAR KAMERADA

23.02.2023 12:00

kurtarma ekibi görevlisi Mevlüt Mikailoğlu'nun deprem bölgesine gidecek arkadaşı Serkan Oral'a vermek üzere getirdiği kıyafet dolu poşet, bina önünden çalındı.

kurtarma ekibi görevlisi Mevlüt Mikailoğlu'nun deprem bölgesine gidecek arkadaşı Serkan Oral'a vermek üzere getirdiği kıyafet dolu poşet, bina önünden çalındı. Yoldan geçen kadının poşeti aldığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün İnegöl ilçesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İHH arama- kurtarma ekibinde görevli Mevlüt Mikailoğlu, deprem bölgesine gidecek olan arkadaşı Serkan Oral'a kıyafetlerini vermek için buluşma noktasına gitti. İçinde kıyafetlerin olduğu poşeti apartman girişine koyup, kaldırım kenarında arkadaşını beklemeye başlayan Mikailoğlu, bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Mikailoğlu, poşetin, kadın tarafından çalındığını gördü. Görüntülerde; Mikailoğlu sırtı dönük olarak kaldırımda beklerken, yoldan geçen kadının ise bina girişinde duran poşeti alarak uzaklaştığı görüldü.

'O KIYAFETLER MİLLETİN BAĞIŞLARIYLA ALINDI'

Büyük üzüntü duyduğunu belirten Mevlüt Mikailoğlu, poşeti alan kadına seslenerek, 'Ablacım, aldığın o çantada İHH arama- kurtarma ekibinin kıyafetleri var. Milletin bağışlarıyla alınmış o kıyafetler, can kurtarmak için kullanılıyor ve senin hiçbir işine yaramaz. Çantayı aldığında hiç mi utanmadın' Hiç mi pişmanlık yaşamadın? Eğer biraz vicdanın varsa o çantayı geri getirirsin? dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK KURTARMA GÖREVLİSİNİN KIYAFETLERİNİ ÇALDI; O ANLAR KAMERADA DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK KURTARMA GÖREVLİSİNİN KIYAFETLERİNİ ÇALDI; O ANLAR KAMERADA Bebeğiyle enkazdan kurtarılan anneden duygulandıran sözler Bebeğiyle enkazdan kurtarılan anneden duygulandıran sözler

Serkan Oral, İnegöl, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK KURTARMA GÖREVLİSİNİN KIYAFETLERİNİ ÇALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Şampiyonlar Ligi'nde maçın önüne geçen olay! Hakan Çalhanoğlu büyük skandalı önledi
15:00 Depremde öldü zannedilen adam, tam mezarlıkta toprağa verilecekken canlandı
14:55 Haluk Levent, gelen eleştirilerin ardından Ahbap Derneği'nin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu
14:50 Depremin bilançosu artıyor! Can kaybı 43 bini aştı, yıkılan bina sayısı korkunç boyutta
12:04 Deprem sonrası yer altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Çevredekiler endişeli
14:33 Brezilya'da bilardoda kaybeden 2 şahıs, kendilerine gülen 7 kişiyi öldürdü
13:34 "Hükümete her gün bunu soracağız" diyen Babacan: İlk 48 saatte neden harekete geçilmedi?
14:30 Valencia'dan Fenerbahçelileri şok eden sözler: Kesinlikle Emelec'e dönerim
13:57 Adana'da hayrete düşüren bina için yönetimden açıklama geldi! Sorun yapıda değil boyadaymış
13:57 Son Dakika! Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2023 15:30:35. #1.11#
SON DAKİKA: DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK KURTARMA GÖREVLİSİNİN KIYAFETLERİNİ ÇALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement