Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

19.03.2023 20:25

Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı Otomobil ikiye bölündü, yarısı metrelerce sürüklendi Aksaray'dan deprem bölgesine giden AFAD aracı, Nevşehir'de otomobil ile çarpıştı.

Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Otomobil ikiye bölündü, yarısı metrelerce sürüklendi

NEVŞEHİR - Aksaray'dan deprem bölgesine giden AFAD aracı, Nevşehir'de otomobil ile çarpıştı. Şahin marka otomobil ikiye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti 9 AFAD personeli de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. 50 AAD 839 plakalı otomobil terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD personelini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken AFAD aracında bulunan şoför ve 8 personel ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen Şahin marka otomobilin yarısı metrelerce sürüklendi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü hastane morguna kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Ortalık savaş alanına döndü, ekipler araçların altında yaralı aradı

Öte yandan kaza nedeniyle karayolu savaş alanına dönerken, ekipler ise araçların altında bir süre yaralı aradı. Kaza nedeniyle karayolunun Nevşehir ve Niğde istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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