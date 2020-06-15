Deprem bölgesine giden AFAD ekibi, kaza yapan sürücüyü kurtardı - Son Dakika

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki deprem bölgesine giden Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Sarıkamış ilçesinde kaza yapan TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaza, öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesinin Acısu mevkisinde meydana geldi. Şehmuz Özal, yönetimindeki 27 U 8377 plakalı zift yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan TIR devrilerek yan yattı. O sırada tesadüfen oradan geçen ve Karlıova ilçesindeki deprem bölgesine takviye amacıyla giden 4 kişilik AFAD ekibi, TIR'da sıkışan sürücüye müdahale etti. AFAD ekibi, yaralı sürücü Özal'ı TIR'dan çıkardı. Ambulansa bindirilen Özal, 112 Acil servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı TIR şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, AFAD ekibi daha sonra deprem bölgesine hareket etti.