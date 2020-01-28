Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı - Son Dakika

Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı

16 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Palandöken Kayak Merkezi'ne geçmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, buradan Tunceli'ye geçerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüşmüştü.

OTEL MİSAFİRLERİNİN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKARDI

Kısa bir Tunceli ziyaretinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken Kayak Merkezi'ne geçtiği ortaya çıktı. Gizli tutulan İmamoğlu'nun kayak merkezine geçişini otel misafirlerinin paylaşımları ortaya çıkardı.

ŞEYMA'NIN ABLASI İLE POZ VERDİ

Kayak merkezinde Şema Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile karşılaşan Ekrem İmamoğlu, ricası üzerine kendisiyle de poz verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Türkiye, Elazığ depreminin yaralarını sarmaya çalışırken İmamoğlu'nun kayak merkezine gitmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte sosyal medyada paylaşılan o kareler;

Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı
Ekrem İmamoğlu, Kayak Merkezi, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!
AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet vermeye başlayacak Kılıçdaroğlu "Depremin siyaseti olmaz" diyerek belediye başkanlarına seferberlik talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 10:33:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]