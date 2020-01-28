Deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak - Son Dakika

Elazığ 'da yaşanan depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, Yurtiçi Kargo deprem bölgesine gönderilecek yardım kargolarından hiçbir ücret almayacağını duyurdu.

Yurtiçi Kargo, tüm yardım kolilerini vatandaşların istedikleri herhangi bir şubelerine teslim ederek ücretsiz bir şekilde yardımlarını afet bölgesine ulaştırabileceğini duyurdu. Yurtiçi Kargo'dan edinilen bilgiye göre; tüm şubelerden toplanan yardım gönderileri AFAD ile koordineli olarak afet bölgelerindeki depolara teslim edilecek. Teslim edilen yardımlar yine AFAD'ın koordinesi ile valilikler ve ilgili birimler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine hızlıca dağıtılacak. Pazartesi günü sabah saatlerinde başlatılan uygulama ile ülkenin dört bir yanından yardım yüklü kamyonlar pazartesi akşam saatlerinden itibaren Elazığ'a doğru hareket etti.