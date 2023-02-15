Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara'dan deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insanı yardım malzemelerinin kentteki bazı marketlerde satıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da depremzedeler için toplanan yardımları satan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika

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