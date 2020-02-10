Deprem bölgesine kar uyarısı - Son Dakika
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Deprem bölgesine kar uyarısı

6 saat önce

Malatya ve Elazığ deprem bölgesine hafta ortasında kar uyarısı yapıldı.

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Malatya ve Elazığ deprem bölgesine hafta ortasında kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde bugün(Pazartesi) ve Salı günleri yağış beklenmiyor. 12 Şubat 2020 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizin yağışlı bir sistemin etkisine gireceği, yağışların hafif, zaman zaman orta kuvvette kar şeklinde olacağı, yağışların Perşembe günü gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Mevsim normallerinin altında devam eden hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Bölgemizde devam eden Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esen rüzgarların bugün (Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği,hafta sonuna kadar güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor" denildi.

(İHA)

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
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