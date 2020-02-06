Deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesine 'konteyner ev, banyo ve tuvalet' desteği - Son Dakika

Deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği

6 saat önce

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evsiz kalan depremzedelerin barınması için AFAD'ın ve diğer yardım kuruluşlarının çalışmaları sürüyor.

Daha önceden Suriyeli misafirlerin barınması için oluşturulan Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezindeki konteynerler, sökülerek Elazığ ve Malatya'ya gönderilmeye başlandı.

Bu kapsamda, ilk etapta konteyner tuvalet ve banyolar ile konteyner evleri taşıyan 9 tır, Elazığ'a gitmek üzere Kilis'ten ayrıldı.

Deprem bölgesine konteyner ev, banyo ve tuvalet desteği

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:23 Kaynak: AA
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