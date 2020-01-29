Deprem bölgesine yardım - ADANA - Son Dakika

Adana, Hatay ve Mersin'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, AFAD ile koordineli şekilde çalışarak yardımları bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Sevgili, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Kampanyaya katılan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Kerem Alyörük, kış geldiği için babasının kendisine aldığı botu Elazığ'a ulaştırılması için Kaymakam Ömer Sevgili'ye teslim etti.

İlçede, kampanya kapsamında toplanan 1400 elektrikli soba, 300 battaniye, gıda ve giyecek malzemesi, Hükümet Konağı önünde iki kamyona yüklenerek dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

Kozan ve Pozantı ilçelerinde de yardım malzemesi toplandı

Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi ve Kozan Kent Konseyi tarafından tarihi Çamurdan Konağı'nda hazırlanan yiyecek, giyecek ve ısıtıcı malzemeler iki kamyona yüklenerek deprem bölgesine yollandı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan'ın, birlik, beraberlik ve yardımlaşmada örnek bir ilçe olduğunu belirterek, vatandaşların özellikle ısıtıcı ve nakdi yardım yapılması konusunda istekleri olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan da Türk milleti olarak birlik beraberlik örneği sergilendiğini belirtti.

Pozantı Kaymakamlığınca düzenlenen kampanyada toplanan kömür, odun, ısıtıcı, battaniye, gıda maddesi, çocuk kıyafetlerinden oluşan yardım malzemeleri de bir tıra yüklenerek Elazığ'a gönderildi.

Kaymakam Muammer Sarıdoğan, üç gün önce başlattıkları kampanyaya tüm Pozantılıların katıldığını aktararak, "Temel besin maddelerinden tutun da battaniyesine ve yakacağına kadar çeşitli eşyalar toplandı. Elini taşın altına koyan ve desteklerini esirgemeyen tüm kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hatay'dan yapılan yardımlar

Hatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Kampanya kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri Elazığ'a gönderildi.

Dörtyol ilçesinde de ilkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde de deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemesi toplandı.

Silifke Belediyesince başlatılan yardım kampanyasına çok sayıda vatandaş destek verdi. Tırlara yüklenen malzemeler deprem bölgesine uğurlandı.