Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti

08.02.2023 21:07

Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti Ölüm onu yardım götürürken buldu İstanbul'dan aldığı yardım malzemelerini deprem bölgesine götürdüğü esnada TEM otoyolu Gölyaka mevkiinde kalp krizi geçiren Nihat Çakıroğlu hayatını kaybetti.

Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti

Ölüm onu yardım götürürken buldu

DÜZCE - İstanbul'dan aldığı yardım malzemelerini deprem bölgesine götürdüğü esnada TEM otoyolu Gölyaka mevkiinde kalp krizi geçiren Nihat Çakıroğlu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından İstanbul'da toplanan yardımları aracına yükleyen Nihat Çakıroğlu, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Yanında bulunan Yılmaz Cevahiroğlu, arkadaşının kalp krizi geçirdiğini görerek hemen direksiyon kontrol altına alarak aracı Gölyaka Otoban gişelere çekti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 63 yaşındaki Nihat Çakıroğlu Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan deprem bölgesine gidecek yardım tırının başında bekleyen Yılmaz Cevahiroğlu, " Yolda giderken bir anda araç sallanmaya başladı. Durumu fark ettik ve hemen direksiyonu kontrol altına aldık. Daha sonra buraya aracı getirdik. Hastaneye kaldırıldı. Ama vefat ettiğini öğrendik. İstanbul'dan Malatya'ya yardım getiriyorduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Gölyaka, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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