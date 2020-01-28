Deprem bölgesine yardım seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesine yardım seferberliği - Son Dakika

Deprem bölgesine yardım seferberliği

7 saat önce

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Yardım Toplama Komisyonu tarafından, yardımseverler tarafından getirilen onlarca koliyi istif etmeye başlatıldı.

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Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Yardım Toplama Komisyonu tarafından, yardımseverler tarafından getirilen onlarca koliyi istif etmeye başlatıldı.


Muratlı'dan hazır gıda, ısıtıcı, giyecek gibi yardım malzemelerinin tek elden toplanması, kayıt altına alınması ve ulaşımının sağlanması amacıyla Muratlı Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Yardım Toplama Komisyonu faaliyetlerine başladı. Kamu kurumları, STK'lar ve vatandaşlarca toplanan yardımlar, teslim tesellüm belgesi karşılığında Belediye Zabıta Amirliği'ne teslim ediliyor. Nakit yardım ise sadece AFAD tarafından bildirilen banka hesaplarına yatırılabiliyor.


İlk günden onlarca koli yardımseverler tarafından Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. 2. el eşya getirilmemesini rica eden yetkililer ise 2. el eşyaların yardım bölgesine gönderilmeyeceğini, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç halinde dağıtılacağını söyledi. Toplu yardımlarda irtibata geçilmesi halinde Zabıta ekiplerinin kolileri kendi araçları ile belirtilen adreslerden alabileceği de vurgulandı.


Toplanan yardım malzemelerinin ihtiyaca göre tasnif edilmesinin ardından tıra yüklenerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malatya, Muratlı, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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