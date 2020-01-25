Deprem bölgesine yardımlar sürüyor - Son Dakika
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Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan 6,5'lik depremin ardından Düzce AFAD Bölge Afet Lojistik deposundan bölgeye malzeme desteği için 6 tır yardımıyla bin 716 adet katlanır yatak gönderildi.

Deprem bölgesine yardımlar sürüyor, System.String[]

Elazığ'da yaşanan 6,5'lik depremin ardından Düzce AFAD Bölge Afet Lojistik deposundan bölgeye malzeme desteği için 6 tır yardımıyla bin 716 adet katlanır yatak gönderildi.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice İlçesi olan 6,5 büyüklüğünde ki deprem sonrası yardımlar sürüyor. Bölgede yaşanan yıkımlar sonrası sokakta kalan vatandaşlar spor salonları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara alınırken yatak ihtiyacı ortaya çıktı. Bu sebeple Düzce AFAD Bölgesel afet lojistik deposundan bölgeye 6 tır aracılığı ile bin 716 katlanır yatak gönderildi. Düzce'den yola çıkan tırlar Malatya'ya gitti.


Kamyoncular nakliyeyi ücretsiz yapıyor


Düzce'den deprem bölgesine giden yardımları Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ücretsiz taşıyor. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, Düzce'den Elazığ'a gidecek yardımları bölgeye ücretsiz ulaştıracaklarını açıkladı.


Yılmaz, Düzce AFAD'a 6 tır gönderildiğini bildirerek Düzceliler tarafından bölgeye ulaştırılmak istenen battaniyeler için Anıtpark'a bir tır gönderileceğini bildirdi. - DÜZCE

Deprem, Elazığ, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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