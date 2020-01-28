Deprem bölgesine yardımlar sürüyor - Son Dakika

Kastamonu, Sinop, Çorum ve Çankırı'da, depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve Malatya için yardım kampanyaları düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan iki kamyon kuru bakliyat ve giyim eşyası, belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından Elazığ ve Malatya'ya uğurlandı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ilk günde bile çok ciddi rakamlara ulaştıklarını söyledi.

Dün itibarıyla kampanyanın sona erdiğini belirten Vidinlioğlu, "Gösterilen duyarlılık için teşekkür ediyorum. Biz birlikte büyük Türk milletiyiz. En küçük bir afette, kötü günümüzde bir araya gelebilmeyi başaran bir milletiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi devam ettirsin." dedi.

Kendilerinin dışında da Kastamonu'dan çok sayıda yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğine işaret eden Vidinlioğlu, en kısa zamanda depremin yaralarının sarılmasını temenni etti.

Sinop

Sinop Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan kuru bakliyat ve giyim malzemelerinin yer aldığı iki kamyon, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, tüm Sinop halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kampanyaya büyük destek sağlandığını vurgulayan Ayhan, "Sinop halkı bu zor günde yine ülkesinin, insanlarının yanında oldu. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bu yardımlar biraz olsun mağdur insanların yüzlerini güldürür." diye konuştu.

Çorum

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, birlik merkezinde esnaf odası başkanlarıyla düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Soğuk kış gününde yardıma ihtiyaç duyan depremzedeler için kampanya başlattıklarını bildiren Gür, esnaf odaları aracılığıyla toplanacak kuru gıda, battaniye, giysi, ısıtma cihazları, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

İlçe esnaf odaları tarafından sağlanacak yardım malzemelerinin 30 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye, merkez esnaf odaları için de 31 Ocak Cuma günü saat 17.00'ye kadar birliğe ulaştırılması gerektiğini aktaran Gür, herkesin kampanyaya yardımda bulunabileceğini kaydetti.

Çankırı

Çankırı'da Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yapılacak yardımla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, deprem tehlikesiyle her zaman karşı karşıya kalındığını ve buna göre önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu sebeple Elazığ'da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımız için yapacağımız yardımları ve Çankırı'mız için alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandık. Çok sayıda afet çeşidi var ancak ülkemiz açısından en etkilisi depremdir. Depremden etkilenebilecek çok bölgemiz var. Çankırı'mızdan da fay hattı geçiyor. Bu depremler ve sismik hareketler her zaman olacaktır. Bunlara hazır olmamız gerekiyor."

Türkiye'nin afetle mücadele konusunda iyi durumda olduğunu dile getiren Aktaş, yapıların dayanıklılık durumunun ise iç açıcı olmadığını, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıya AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.