Deprem bölgesine yardımlar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesine yardımlar sürüyor - Son Dakika

Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

6 saat önce

Kastamonu, Sinop, Çorum ve Çankırı'da, depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve Malatya için yardım kampanyaları düzenlendi.

Kastamonu, Sinop, Çorum ve Çankırı'da, depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve Malatya için yardım kampanyaları düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan iki kamyon kuru bakliyat ve giyim eşyası, belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından Elazığ ve Malatya'ya uğurlandı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ilk günde bile çok ciddi rakamlara ulaştıklarını söyledi.

Dün itibarıyla kampanyanın sona erdiğini belirten Vidinlioğlu, "Gösterilen duyarlılık için teşekkür ediyorum. Biz birlikte büyük Türk milletiyiz. En küçük bir afette, kötü günümüzde bir araya gelebilmeyi başaran bir milletiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi devam ettirsin." dedi.

Kendilerinin dışında da Kastamonu'dan çok sayıda yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğine işaret eden Vidinlioğlu, en kısa zamanda depremin yaralarının sarılmasını temenni etti.

Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kastamonu, Çankırı, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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