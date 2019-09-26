Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar
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Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa'da da hissedildi. Gemlik İyi Parti İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapılırken kaydedilen görüntülerde deprem iyice hissediliyor
Gemlik İlçesi'nde İyi Partililer basın açıklaması yaparken deprem hissedildi. Deprem paniğe sebep oldu. Partililer tekbir getirdi.
Saat 14'deki deprem Bursa'da da şehir merkezinde ve ilçelerde vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu - BURSA
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