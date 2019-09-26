Son Dakika Haberleri: Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar
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Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar

1 saat önce

Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa'da da hissedildi.

Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar, System.String[]

Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa'da da hissedildi. Gemlik İyi Parti İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapılırken kaydedilen görüntülerde deprem iyice hissediliyor


Gemlik İlçesi'nde İyi Partililer basın açıklaması yaparken deprem hissedildi. Deprem paniğe sebep oldu. Partililer tekbir getirdi.


Saat 14'deki deprem Bursa'da da şehir merkezinde ve ilçelerde vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu - BURSA

Marmara Denizi, Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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