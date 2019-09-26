Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar

Saat 14'deki deprem Bursa'da da şehir merkezinde ve ilçelerde vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu - BURSA

Marmara Denizi 'ndeki deprem Bursa 'da da hissedildi. Gemlik İyi Parti İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapılırken kaydedilen görüntülerde deprem iyice hissediliyor

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