Deprem çalışmaları Vali Deniz başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika
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Deprem çalışmaları Vali Deniz başkanlığında değerlendirildi

21 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında Akhisar'da düzenlenen toplantıda deprem sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Deprem çalışmaları Vali Deniz başkanlığında değerlendirildi, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında Akhisar'da düzenlenen toplantıda deprem sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi.


Akhisar Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Kaymakam Sabit Kaya ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Deniz Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde depremden dolayı evi hasar gören vatandaşlar için Manisa Valiliği koordinesinde AFAD tarafından çadır kurulduğunu ve ilgili kurumlar tarafından vatandaşların gıda, ısınma ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Devletin tüm kurumları ile depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu ifade eden Vali Deniz, çalışmalar da görev alan personele teşekkür etti.


Vali Deniz toplantı sonrasında Akhisar Kaymakamlığı bünyesinde depremden dolayı zarar gören vatandaşların başvurabilmesi için kurulan hizmet noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini de dinledi.


Vali Deniz, depremzedeleri ziyaret etti


Vali Ahmet Deniz, Akhisar'da depremden etkilenen Süleymanlı, Tütenli ve Kadıdağı mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti. Vali Ahmet Deniz, ilk ziyaretini Süleymanlı Mahallesine yaptı. Burada vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Deniz ve beraberindeki heyet mahalledeki kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti. Vali Deniz ve beraberindeki heyet daha sonra mahallede evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından kurulan çadırları ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.


Süleymanlı Mahallesi ziyaretinin ardından Vali Deniz, Tütenli ve Kadıdağı Mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Depremden etkilenen bölgelerde devletin kısa zaman içerisinde evleri hasar gören vatandaşların geçici barınma ihtiyacını çözdüğünü, iaşe ve diğer ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Vali Deniz, "Herkes müsterih olsun. Devletimiz güçlü ve her türlü imkanı var" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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