Deprem caminin minaresini yıktı
1 saat önce
Deprem caminin minaresini yıktıİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
Deprem caminin minaresini yıktı
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.
İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem yaşandı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar da depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.
Rus uzman: İstanbul'daki deprem, 7,5 büyüklüğündeki depremin ne zaman olacağını gösterecek Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar 20 gün sürebilir Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi Turkcell ve Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi