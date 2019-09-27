Son Dakika Haberleri: Deprem caminin minaresini yıktı
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Deprem caminin minaresini yıktı

1 saat önce

Deprem caminin minaresini yıktıİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.

Deprem caminin minaresini yıktı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.

İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem yaşandı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar da depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.

Deprem caminin minaresini yıktı

İstanbul, Avcılar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
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