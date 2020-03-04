Deprem çantasına konulabilecek önemli bir gıda: Kuru incir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem çantasına konulabilecek önemli bir gıda: Kuru incir - Son Dakika

Deprem çantasına konulabilecek önemli bir gıda: Kuru incir

6 saat önce

Türkiye'de son günlerde oldukça sık oluşan depremler, deprem çantasını bir kez daha gündeme getirdi.

Deprem çantasına konulabilecek önemli bir gıda: Kuru incir, System.String[]

Türkiye'de son günlerde oldukça sık oluşan depremler, deprem çantasını bir kez daha gündeme getirdi. Aydın Nazilli'de bulunan ve bölgenin en önemli kuru incir üretim firmaları arasında yer alan Ufresh Üretim Müdürü, Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, deprem çantasında enerji değerinin yüksek, boyutlarının küçük olması ve uzun süre dayanması dolayısıyla kuru incir de bulundurulmasını tavsiye etti.


Deprem kuşağında olan Türkiye'de 1-7 Mart Deprem haftası dolayısıyla deprem veya afet çantası yeniden gündeme geldi. Uzmanlar bir afet anında yardım ekipleri gelinceye kadar acil ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız çantanın içinde su, fener, enerji veren yiyecekler, düdük, giysi gibi eşyaların mutlaka yer alması gerektiğini belirtirken, yiyeceklerden boyutu küçük ancak verdiği enerji oldukça fazla olması nedeniyle kuru incirin mutlaka yer almasını tavsiye ettiler.


Son dönemde yaşanan depremler ve bu depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye'nin en önemli gündemi haline gelen deprem ve diğer doğal afetlere karşı daha bilinçli olunması gerekiyor. Türkiye'de doğal afetlerin sık sık yaşandığını belirten Dinçer Demirayak "Doğal afetleri en az kayıpla atlatmak için bilinçli olmak şart. Uzmanlar bir afet anında yardım ekipleri gelinceye kadar acil ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız çantanın içinde su, fener, enerji veren yiyecekler, düdük, giysi gibi eşyaların çantada mutlaka yer alması gerektiğini söylüyor. Enerji verecek gıdaların başında ise kuru incir geliyor. Boyutlarının küçük olması, uzun süre bozulmadan durabilmesi ve enerji değerinin yüksek olması açısından kuru inciri afet çantamızda bulundurmalıyız" dedi. - AYDIN

Türkiye, Deprem, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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