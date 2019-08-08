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Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı

58 dakika önce

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı.

Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı, System.String[]
Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli saat 14.25'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Denizli Çardak Havalimanında hasara yol açtı. Kulede camlar kırılırken, teknik ekipmanlar ve bilgisayarlar devrildi, tavan ışıkları aşağı düştü. Görevlilerse hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri aldı. - DENİZLİ
Denizli, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
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