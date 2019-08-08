Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı
58 dakika önce
Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak
Havalimanında da hasara yol açtı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli saat 14.25'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Denizli Çardak Havalimanında hasara yol açtı. Kulede camlar kırılırken, teknik ekipmanlar ve bilgisayarlar devrildi, tavan ışıkları aşağı düştü. Görevlilerse hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri aldı. - DENİZLİ
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