Deprem Çeşme'deki bazı viran binaların duvarlarını yıktı - Son Dakika

Deprem Çeşme'deki bazı viran binaların duvarlarını yıktı

30.10.2020 21:22

Deprem Çeşme'deki bazı viran binaların duvarlarını yıktı Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle meydana gelen tsunami Sığacık ve Alaçatı'da etkili oldu.

Deprem Çeşme'deki bazı viran binaların duvarlarını yıktı

İZMİR - Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle meydana gelen tsunami Sığacık ve Alaçatı'da etkili oldu. Çeşme'de ise viran durumdaki oturulmayan bazı eski binaların duvarları yıkıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hasar oluşan binalara girilmemesi uyarısında bulunurken, mağdur vatandaşlara Şifne Oteli'nde hizmet verileceğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çeşme çarşısında bir genç kız baygınlık geçirdi

Deprem Çeşme'de de hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapılarak evlerinden ve işyerlerinden sokaklara çıktılar. Çeşme çarşısında bir işyerinde çalışan genç  bir kız, zorlukla, panik halinde dışarı çıkıp, baygınlık geçirerek yere yığılırken, vatandaşlar baygınlık geçiren genç kızın yardımına koştular. Kendisine geldikten sonra yaşadıklarıını anlatan genç kız, "İçeride iş yapıyordum. Birdenbire sallandık. O panikle dışarıya çıkmakta zorluk yaşayınca çok kötü oldum ve korkudan bayıldım. İlk defa böyle bir deprem yaşadım. Çok kötüydü. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Çeşme çarşısındaki eski binanın duvarı çatladı, sıvaları düştü

Çeşme çarşısındaki bir esnaf da, depremden önce bir uğultu duyduğunu belirterek, "Uğultunun ardndan bina sallanmaya başlayınca panikle sokağa fırladık. Yanımızdaki eski binanın duvarı çatladı ve yere sıvaları düştü" diye anlattı.

Evin duvarı park halindeki aracın üzerine yıkıldı

Musalla Mahallesi'nde de oturulmayan eski bir binanın da duvarı yıkıldı. Yıkılan duvar, binanın bitişiğinde park halindeki bir araca da zarar verdi. Aracın ön kaputu zarar görürken ön camı da kırıldı. Duvarı yıkılan eski binanın yakınındaki bir esnaf, "Deprem önce hafif sarsıntıyla başladı. Sonra birden şiddetlendi. İnsanlar panikle sokağa çıktı.Korkudan çığlık atanlar oldu. Derken bir gürültü oldu. Dönüp bakınca eski evin duvarının yıkıldığını, arabanın da hasar gördüğünü gördüm" diye anlattı.

Çarşı aydınlatmasının kablosunun duvar bağlantısı yerinden çıktı

Musalla Mahallesi'ndeki çarşının geceleri aydınlanması için döşenen lambaların kablosunun duvar bağlantısı da deprem sırasında yerinden çıkınca lambaların bağlı olduğu kablo aşağıya sarktı ve yol, zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Olayın yaşandığı sokaktaki bir esnaf, "Deprem aniden başladı. Raflardaki mallarım aşağıya düştü. Hemen dışarı çıktım. O sırada lambaların bağlı olduğu kablo aşağıya düştü" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Hastanenin bazı duvarlarında ve kolon bağlantılarında çatlaklar oluştu

Deprem, Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin de bazı duvarlarında ve kolon bağlantılarında çatlaklara yol açtı. Çatlaklar nedeniyle hastanede acil servis dışında poliklinik hizmetlerine ve ameliyatlara ara verildi. Hastalar ve sağlık çalışanları hastane bahçesine çıktılar.

Alaçatı Marina'da tsunami kısmi zarar yarattı

Deprem nedeniyle oluşan tsunami, Alaçatı Marina'da deniz seviyesinin yükselmesine neden olurken, bazı tekneler de birbirinin üzerine yaslandı. Deniz seviyesinin yükselmesi, marinada kısmi zarara yol açtı.

Başkan Oran, mağdur vatandaşlara Şifne Otel'de hizmet verileceğini açıkladı

Öte yandan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya sayfalarında bir duyuru yayınlayarak, "Sevgili Çeşmeliler; Ege denizinde meydana gelen ve İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Öncelikle can kaybının olmamasını diliyoruz. Yaşadığımız deprem nedeniyle oluşan her türlü ihtiyacınızda belediyemizin 0 232 712 06 60 numaralı telefonundan bize ulaşabilirsiniz. Lütfen hasarlı evlerinize girmeyiniz. Şifne Termal Otelimiz mağdur vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazırdır" diye belirtti.

Deprem Çeşme'deki bazı viran binaların duvarlarını yıktı
Deprem Çeşme'deki bazı viran binaların duvarlarını yıktı
Deprem Çeşme'deki bazı viran binaların duvarlarını yıktı
Deprem Çeşme'deki bazı viran binaların duvarlarını yıktı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deprem Çeşme'deki bazı viran binaların duvarlarını yıktı - Son Dakika


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