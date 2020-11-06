Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek - Son Dakika

Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek

06.11.2020 12:50

Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek Kocaeli'de imzalanan protokolle kurulması için çalışmalarına başlanılan erken uyarı sistemi ile deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek.

Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek

KOCAELİ - Kocaeli'de imzalanan protokolle kurulması için çalışmalarına başlanılan erken uyarı sistemi ile deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek.

1999 Marmara Depremi'nin yaşandığı Kocaeli'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde olası bir depremin hasarlarının en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'de ilk defa kurulacak olan "Akıllı Kent Uygulaması" deprem ve diğer olası afet zararlarının azaltılmasında büyük bir adım olacak. Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kocaeli Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında erken uyarı sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İmzalanan "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması" protokolü kapsamında "erken uyarı" ve "acil müdahale" sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.

41 ivme ölçer kent geneline yerleştirildi

Pilot il ilan edilen Kocaeli'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ivmeölçer sayısını 41'e çıkardı. İvmeölçer cihazlarıyla belirlenen noktalardaki yer hareketleri anlık olarak izleniyor. Alınan verilerin işlenerek olası deprem şiddetine bağlı olarak gerekli müdahalenin hızlıca yapılması hedefleniyor. Depremin başlaması ve yeryüzüne ulaşması arasında geçen sürenin kısalığı göz önünde bulundurulduğunda "erken uyarı" sistemin önemi dikkat çekiliyor. Proje kapsamında uluslararası ödüllü Sismolojik İzleme Merkezi'nin bilgi ve donanımı da güçlendirilecek.

Tüm sanayi kuruluşları sisteme dahil edildi

Gebze Teknik Üniversitesi projenin bilimsel ve teknik çalışmalarını yürütecek. Projeyle Kocaeli'de depreme yönelik acil müdahale ve erken uyarı sistemi kurulacak. Erken uyarı sisteminin vereceği sinyal ile depremin yeryüzüne ulaşmasından önce fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama meydana getirecek tüm sistemleri etkisiz hale getirilecek. Diğer yandan sistem depremin dışındaki doğal afet tehlikelerini de takip edecek. Kocaeli'de bulunan tüm sanayi kuruluşları sisteme dahil edilirken proje kapsamında Kocaeli'nin risk haritası ve bina envanteri de çıkarılacak. Kent genelinde deprem öncesi ve deprem sonrası yapılan tüm binaların riskleri ortaya koyulacak. Binalarla ilgili yapılacak çalışmalar takip edilecek. Yapı stoku ile ilgili önceden önlem alınması için çalışmalar yapılacak.

Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek
Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek
Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek
Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti         
12:39
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı         
11:38
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 13:04:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem dalgaları yeryüzüne ulaşmadan fabrikaların gaz, elektrik ve suyu kesilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei