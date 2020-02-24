Deprem'de ölen Miraç Can'ın sınıfında hüzünlü ders - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem'de ölen Miraç Can'ın sınıfında hüzünlü ders - Son Dakika

Deprem'de ölen Miraç Can'ın sınıfında hüzünlü ders

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Miraç Can Dişli'nin eğitim gördüğü sınıfta arkadaşları duygusal anlar yaşadı.

Deprem'de ölen Miraç Can'ın sınıfında hüzünlü ders, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Miraç Can Dişli'nin eğitim gördüğü sınıfta arkadaşları duygusal anlar yaşadı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Maden ilçesi Gezin köyü Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. O apartmanda yaşayan Dişli ailesinden 13 yaşındaki Miraç Dişli de 6,5 aylık hamile annesi Pınar Dişli ile hayatını kaybetti.


Elazığ'da okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla Miraç Can Dişli'nin eğitim gördüğü Aziz Gül Ortaokulunda eğitime başlandı. Öğretmenleri ve arkadaşları 8 -G sınıfında Miraç Can Dişli'nin boş bıraktığı sırasına çiçek ve fotoğrafını yerleştirdi. Dişli'nin arkadaşları ilk ders saatinde hüzünlü anlar yaşadı.


Dişli'nin sınıf arkadaşı Emine Karataş, "Aralarına bu yıl yeni katıldım ama kendisi hepimiz için çok değerliydi. Sınıfımızda 3 Miraç arkadaşımız vardı. Artık 2 tane var. Umarım bizi görüyordur. Mutludur ve annesiyle birliktedir. Kendisini seviyoruz "dedi.


Dişli'nin en yakın arkadaşı olduğunu belirten Emir Kaan İşgilli ise, "Miraç benim en yakın arkadaşımdı. En son dershanede görüştük ve bana annesiyle birlikte Gezin'e gideceğini ve babasına sürpriz yapacağını söyledi. 1 hafta kalmışlar ardından deprem olmuş" dedi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:53 Kaynak: İHA
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