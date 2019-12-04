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Deprem'de zarar gören bina kontrollü şekilde yıkıldı
6 saat önce
Uzaktan kumandalı patlayıcıların kullanıldığı yıkım askerler tarafından liman şehri Durres'te gerçekleştirildiView on euronews.
Uzaktan kumandalı patlayıcıların kullanıldığı yıkım askerler tarafından liman şehri Durres'te gerçekleştirildiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:51
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