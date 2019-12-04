Son Dakika Haberleri: Deprem'de zarar gören bina kontrollü şekilde yıkıldı
Son Dakika Dünya Deprem'de zarar gören bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika Dünya

Deprem'de zarar gören bina kontrollü şekilde yıkıldı

6 saat önce

Uzaktan kumandalı patlayıcıların kullanıldığı yıkım askerler tarafından liman şehri Durres'te gerçekleştirildiView on euronews.

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Uzaktan kumandalı patlayıcıların kullanıldığı yıkım askerler tarafından liman şehri Durres'te gerçekleştirildiView on euronews

Deprem'de zarar gören bina kontrollü şekilde yıkıldı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:51 
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