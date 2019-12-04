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Deprem'de zarar gören bina kontrollü şekilde yıkıldı
6 saat önce
Uzaktan kumandalı patlayıcıların kullanıldığı yıkım askerler tarafından liman şehri Durres'te gerçekleştirildi
Arnavutluk'ta geçen hafta meydana gelen depremde hasar alan altı katlı bir bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Uzaktan kumandalı patlayıcıların kullanıldığı yıkım askerler tarafından liman şehri Durres'te gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:58
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