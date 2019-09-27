'Deprem değil çürük bina öldürür'

YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

İstanbul'da meydana gelen depremler şehirde ki yapı stokunun yeniden sorgulanmasına neden oldu. Yıllardır çözülemeyen deprem yorgunu binalarla ilgili açıklama yapan Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak şehri yönetenleri çözüm üretmeye çağırdı. Başkan Bayrak "Asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Depremin değil çürük binaların öldürdüğü gerçeği göz ardı ediliyor. Sakarya'nın acilen deprem güvenliğiyle ilgili somut adımlar atması lazım" dedi

UYARILAR DİKKATE ALINSIN

Başkan Murat Bayrak "Deprem yönetmeliklerine uygun olmayan, hasar durumu bile tam olarak bilinmeyen çok sayıda binada çok sayıda insanımız yaşamını sürdürmektedir. Şehri yönetenler, bakanlarımız, hükümetimiz insanımızın can güvenliği için adım atmalı. Hemde hemen atmalı. Yıllardır uyarılar yapıyoruz. Bilim adamları 'deprem değil çürük binalar öldürür' diyerek klişe sloganlarla durumun ciddiyetini gözler önüne sermeye çalışıyor. Belli aralıklarla yıkım yaşayan Sakarya'da somut adım atılmalı. Biz yaşadığımız şehre olan sorumluluğumuzdan, depremlerin salladığı bugün yine uyarıyoruz. Çok katlı, deprem yorgunu binalara çözüm bulunsun"

DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Sakarya'nın vakit kaybetmeden Kentsel Dönüşümü gündemine alması gerektiğine vurgu yapan Başkan Bayrak "İstanbul sallandı biz panik yaşadık. 20 yıl önceki şiddetinde olmayan depremde gördük ki yıkımlar olabiliyor. Yaşadığımız büyük acıların tekrar yaşanmaması için tedbir almamız şart. Deprem yorgunu binalar yıkılıp yeni yaşam alanları oluşturulmalı. Bina, parsel veya bölgesel bazda Kentsel Dönüşüm kararı alınmalı. Açık alanlarıyla sosyal donatı alanlarıyla yeni yaşam merkezleri oluşturulmalı. Şehir merkezinde ki çıkmaz sokaklar, araçların ilerlemekte güçlük çektiği yerler olduğunu hepimiz biliyoruz. İstanbul'u beşik gibi sallayan depremle 20 yıl öncesini hatırlayalım"

TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYALIM

"Uygulanacak projenin adı ne olursa olsun bina stokumuzu gözden geçirerek işe başlamalıyız. Deprem güvenliğiyle ilgili yapılacak ilk işimiz bu olmalı. Bizler sektör temsilcileri olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Şehri yönetenler, karar vericiler insanımızın canı için adım atsın istiyoruz. Olası bir depremde can kaybımız olmasın diye hareket etmeliyiz" dedi. Başkan Bayrak durumun öneminin anlaşılması için "5,8'lik deprem ilk incelemelere göre İstanbul'da 500 civarında yapıya zarar verdi. Şiddeti biraz daha fazla bir depremin etkisini tahmin etmek zor olmasa gerek. Şehri yönetenler, karar vericiler lütfen insanımızın canını ve malını güvenli hale getirin"