Deprem değil panik yaraladı - Son Dakika

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Deprem değil panik yaraladı

36 dakika önce

Elazığ'ın komşu şehri Malatya'da depremden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuranların sayısı 150'yi bulduMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Prof. Dr.

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Elazığ'ın komşu şehri Malatya'da depremden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuranların sayısı 150'yi buldu


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaptığı açıklamada, hastanelerine başvuranların 150'yi bulduğunu ifade edip, "Depremde korkup panikleyerek balkından atlayanlar geldi. Kırıkları var. Durumu ciddi olan hastamız yoktur.


100-150 civarında deprem sonrasında hastanemize gelenler oldu" ifadelerini kullandı.


Aktürk, "150 personelle hizmet veriyoruz. Gerekirse Doğanyol veya talep edilecek yerlere de sağlık görevlilerini hazır tutuyoruz" dedi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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