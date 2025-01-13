Deprem endişesi İstanbul'un 3 lüks semtindeki kiraları düşürdü - Son Dakika
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Deprem endişesi İstanbul'un 3 lüks semtindeki kiraları düşürdü

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İstanbul'da deprem endişesi nedeniyle eski binaların tercih edilme oranının azalmasıyla lüks semtler Bebek, Etiler ve Arnavutköy'de kira fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanmaya başladı.

13.01.2025 15:02
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İstanbul'un lüks semtleri Bebek, Etiler ve Arnavutköy'de kira fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Özellikle deprem endişesi nedeniyle eski binaların tercih edilme oranı azaldı.

ESKİ BİNALARA OLAN TALEP AZALDI

Durum böyle olunca özellikle Bebek ve Arnavutköy'deki kiralar geriledi. Gayrimenkul uzmanlarına göre, Arnavutköy'deki eski 2+1 dairenin kirası 35-40 bin TL civarına kadar düştü. Boğaz hattındaki eski binalara olan talebin azalması, bu bölgelerdeki kira fiyatlarının düşmesine yol açtı. Yani net olarak yaşanan deprem korkusu lüks semtleri de olumsuz yönde etkiledi.

40-50 YILLIK BİNALAR DÖNÜŞTÜRÜLEMİYOR

NTV'de yer alan habere göre, eski binalara olan talebin azalması ve kira fiyatlarının düşmesi, deprem korkusunun İstanbul'un lüks semtlerini de etkilemesinin bir sonucu. Bebek ve Arnavutköy gibi bölgelerde, 40-50 yıllık eski binaların büyük bir kısmı dönüştürülemiyor ve bu durum, bölgedeki eski yapılara olan ilgiyi azaltıyor.

Deprem endişesi İstanbul\'un 3 lüks semtindeki kiraları düşürdü

İstanbul, Ekonomi, Deprem, Bebek, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Deprem endişesi İstanbul'un 3 lüks semtindeki kiraları düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Trabzon:
    arnavutköyde 35 40 bine düşmüş kiralar...kaç liraydı bunlar...nerde yaşıyoruz...paris merkezmi buralar 54 4 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Boş ev yok olsada fiyat aynı.. bi sktrinz giriniz efendim hiç bir bokun düştüğü yok 47 0 Yanıtla
  • Mehmet:
    allahtan korkmayan depremdenmi korkaçak 38 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Yatacak Yeriniz Olmasın Emiii Sanki ucuz 30 0 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Antep'te daha pahalı, İstanbul orası en azından. Beğenmiyorsaniz Avrupa'ya gidin. :) 7 17 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Armavutköyde kiralar 15. 17. 20 diye biliyorum 7 11 Yanıtla
    Günbey Gündoğ:
    Arnavutköyleri karıştırmış olmayasın... 3 0
    Oktay KUŞÇU:
    Beşiktaş'a bağlı boğaz kenarı Arnavutköy'den bahsediyor ilçe Arnavutköy değil. 0 0
  • Selim Kayisi:
    Algı, yalan haber. 11 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Bi dusmuski sorma 8 0 Yanıtla
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