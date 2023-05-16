Deprem bölgesinden acı haber! Hatay'da kaybolan kişi yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinden kahreden bir haber geldi. Çay Mahallesi'nde bulunan bir enkazın köpük kaplı su birikintisi içinde ceset olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin ailesi tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunan Mustafa Çavdar'a (70) ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemenin tamamlanmasının ardından Çavdar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.