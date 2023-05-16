Deprem bölgesinden acı haber! Hatay'da kaybolan kişi yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu - Son Dakika
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Deprem bölgesinden acı haber! Hatay'da kaybolan kişi yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu

16.05.2023 21:51

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 70 yaşındaki Mustafa Çavdar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden kahreden bir haber geldi. Çay Mahallesi'nde bulunan bir enkazın köpük kaplı su birikintisi içinde ceset olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hatay'da kaybolan kişi depremde yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin ailesi tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunan Mustafa Çavdar'a (70) ait olduğu belirlendi.

Hatay'da kaybolan kişi depremde yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemenin tamamlanmasının ardından Çavdar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hatay'da kaybolan kişi depremde yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Deprem bölgesinden acı haber! Hatay'da kaybolan kişi yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem bölgesinden acı haber! Hatay'da kaybolan kişi yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu - Son Dakika
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