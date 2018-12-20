Deprem Esnasında Baygınlık Geçiren Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de hissedilen Çınarcık merkezli 4,5 şiddetindeki deprem esnasında derste olan bir öğrenci baygınlık geçirdi.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde de hissedilen Çınarcık
merkezli 4,5 şiddetindeki deprem esnasında derste olan bir öğrenci baygınlık geçirdi. Öğrenci okula çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalova
'nın Çınarcık ilçesi merkezli 4.5 şiddetindeki depreme Orhangazi'deki okulda öğrenciler derste yakalandı. Orhangazi'de de şiddetli bir şekilde hissedilen deprem esnasında Orhangazi Erenler
Kız Meslek Lisesi
'nde bir öğrenci baygınlık geçirdi. Okulun tahliye edildiği esnada baygınlık geçiren öğrenci için okula ambulans çağrıldı. Lise 2. sınıf öğrencisi sağlık ekiplerinin okulda yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:55 Kaynak: İHA
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