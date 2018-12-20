Son Dakika Haberleri: Deprem Esnasında Baygınlık Geçiren Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Deprem Esnasında Baygınlık Geçiren Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

26 dakika önce

Deprem esnasında baygınlık geçiren öğrenci hastaneye kaldırıldıBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de hissedilen Çınarcık merkezli 4,5 şiddetindeki deprem esnasında derste olan bir öğrenci baygınlık geçirdi.

Deprem esnasında baygınlık geçiren öğrenci hastaneye kaldırıldı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de hissedilen Çınarcık merkezli 4,5 şiddetindeki deprem esnasında derste olan bir öğrenci baygınlık geçirdi. Öğrenci okula çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkezli 4.5 şiddetindeki depreme Orhangazi'deki okulda öğrenciler derste yakalandı. Orhangazi'de de şiddetli bir şekilde hissedilen deprem esnasında Orhangazi Erenler Kız Meslek Lisesi'nde bir öğrenci baygınlık geçirdi. Okulun tahliye edildiği esnada baygınlık geçiren öğrenci için okula ambulans çağrıldı. Lise 2. sınıf öğrencisi sağlık ekiplerinin okulda yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:27 Kaynak: İHA

Çınarcık, Orhangazi, 3. Sayfa
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