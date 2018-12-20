Deprem Esnasında Baygınlık Geçiren Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Deprem esnasında baygınlık geçiren öğrenci hastaneye kaldırıldıBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de hissedilen Çınarcık merkezli 4,5 şiddetindeki deprem esnasında derste olan bir öğrenci baygınlık geçirdi.

Deprem esnasında baygınlık geçiren öğrenci hastaneye kaldırıldı



BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de hissedilen Çınarcık merkezli 4,5 şiddetindeki deprem esnasında derste olan bir öğrenci baygınlık geçirdi. Öğrenci okula çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkezli 4.5 şiddetindeki depreme Orhangazi'deki okulda öğrenciler derste yakalandı. Orhangazi'de de şiddetli bir şekilde hissedilen deprem esnasında Orhangazi Erenler Kız Meslek Lisesi'nde bir öğrenci baygınlık geçirdi. Okulun tahliye edildiği esnada baygınlık geçiren öğrenci için okula ambulans çağrıldı. Lise 2. sınıf öğrencisi sağlık ekiplerinin okulda yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor! Yalova'dan Sonra Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Deprem Anında Okulda Yaşanan Panik Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Deprem Profesöründen Korkutan Uyarı! İlçe İsmi Verip "6,5 Deprem Olabilir" Dedi

5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti