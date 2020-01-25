Deprem esnasında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deprem esnasında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Deprem esnasında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hissederek paniğe kapılan 1 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Deprem esnasında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hissederek paniğe kapılan 1 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Elazığ'da meydana gelen depremi hisseden Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde ikamet eden 47 yaşındaki Mehmet Çetin, deprem esnasına kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Çetin, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Beldede bulunan bazı yapıların büyük hasar gördüğünü belirten İnlice Beldesi Belediye Başkanı Ebubekir Ümürhan, "Beldemizin Çükan Mahallesinde bulunan çok sayıda ev depremde zarar görerek yıkıldı. Deprem esnasında Mehmet Çetin isimli engelli bir vatandaşımız dışarı çıkamadığı için kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çükan Mahallemizde özellikle eski yapılan evlerde ciddi hasarlar var bazı evler yıkılmış durumda. Vatandaşlarımızı hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyarıda bulunduk, depremden dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için devletimizin yardımını bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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