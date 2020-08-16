Deprem farkındalığı için pedal çevirdiler - Son Dakika

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.
Kızılay ile Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 50 bisikletli Sakarya Millet Bahçesi'nde toplandı.
Buradan düdükler eşliğinde yola çıkan grup, trafiğe kapalı olan Çark Çaddesi'nden yürüyerek geçti.
Atatürk Bulvarı üzerinden turlarına devam eden bisikletlilerin etkinliği, Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.
Grubun deprem farkındalığı için gerçekleştirdiği etkinlik, güzergah boyunca vatandaşlardan destek gördü.