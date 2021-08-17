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Deprem farkındalık haftasında hedef ''Tam Bilinçlenme'' - Son Dakika

Deprem farkındalık haftasında hedef ''Tam Bilinçlenme''

17.08.2021 13:04
Deprem farkındalık haftasında hedef ''Tam Bilinçlenme'', System.String[]

Deprem Farkındalık Haftasında vatandaşları depremle ilgili bilinçlendirme çalışmaları ve Türkiye'de ilki gerçekleşen bina yıkımı ile gerçekçi tatbikat yapan İnegöl Belediyesi, haftayı kapanış programı ile sonlandırdı.

10-16 Ağustos tarihleri arasında depremle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla İnegöl Belediyesi ve İNDAK işbirliği içerisinde bir dizi etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinlikler ile İnegöl Belediyesi'nin hedefi şehirde depremle ilgili tam bilinç oluşturulması olduğu belirtildi.

16 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.00'de Amfi Tiyatroda düzenlenen kapanış programına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye meclis üyeleri, İNDAK gönüllü ekipleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Programda Kur-an tilaveti ve dua okunurken akabinde ise depremle ilgili bilinçlendirme tiyatro oyunu sergilendi.

FARKINDALIĞA HALKIMIZI ORTAK ETTİK

Deprem haftası kapanış programında konuşma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) Başkan Yardımcısı Eyüp Köksal, ''17 Ağustos Marmara depremine gelen bu haftada İnegöl Belediyemiz ile birlikte deprem haftasında neler yapabilirizle ilgili istişarelerde bulunduk. Yaptığımız istişarelerle birlikte insanlarımızı, İnegöl halkımızı bu anlamda farkındalığa ortak ederek böyle bir program tertip ettik. Zor aşamalardan geçmiş olabiliriz. Çok riskli ama gerçekten çok ses getiren yeni tatbikatımız vardı. Bu etkinliklerin yapım aşamasında bizlere desteğini hiç esirgemeyen başta İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban olmak üzere tüm gönüllü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketlerden korusun. 'dedi.

MESELENİN ÖZÜNÜ GÖNÜLLÜ EKİPLER İLE DAHA İYİ ANLIYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, depremin özünü gönüllü ekiplerin mücadelesiyle daha da iyi anlaşıldığını belirtti. Başkan Alper Taban açıklamasında,''Bizler sizlerle bu yola devam edeceğiz. Ben bu işin görevlisiyim siz bu işin gönüllüsüsünüz ben yapmak zorundayım sizden Allah razı olsun zamanınızı, vaktinizi, gönlünüzü her şeyinizi bu işe adamışsınız. Ben burada İNDAK (İnegöl Doğal Arama Kurtarma) ekiplerine başından sonuna hepsini yürekten tebrik ediyorum. Bu kadroyu genişletmemiz lazım, bu kadroyu büyütmemiz lazım bakın kendimde şahsımda dâhil olmak üzeri bu meselenin özünü aslında sizlerle beraber daha iyi anlıyoruz. Görevlerimiz gereği afetlerle eylem planımızı yaptık. Sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, belediyemiz, akademisyenler herkesin ortak kanaatleri çerçevesinde bir eylem planı ortaya çıktı. Ancak bu eylem planı tek başına bir işe yaramaz. Biz buradaki kısa, orta ve uzun vadede bir bir hayata geçirmemiz lazım.'' İfadelerine yer verdi.

BU HAFTADA BİR DİZİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPTIK

Deprem Farkındalık haftasında bir dizi etkinlikler yaptıklarını ileten Başkan Alper Taban, '' İNDAK ekibine çalışma arkadaşlarımızla bir dizi farkındalık çalışmaları yaptık. Bunların en kıymetlisi ise Yeniceköy Mahallemizde yaptık. Orada yıkımı gerçekleşecek bir binamızı geçmişten içini boşaltarak esnaf arkadaşlarımızı oradan çıkarmıştık riskli bina olduğu için sonrasında yıkımını özellikle beklettik. Arkadaşlarımız cansız mankenler yerleştirmiştik en sonunda bana da sürpriz oldu canlı arkadaşlarımızı da içine koyduklarını ifade ettiler. Sizde o inancı o cesareti gördüm ve çok mutlu oldum. Daha bilinçli bir toplumu hedefleyeceğiz, gayret edeceğiz. Bu konuda çalışma arkadaşlarıma, İNDAK ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' dedi.

Konuşmalar sonrası deprem bilinçlendirme tiyatro oyunu vatandaşların izlenimine sunuldu.

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, İnegöl, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Deprem farkındalık haftasında hedef ''Tam Bilinçlenme'' - Son Dakika


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