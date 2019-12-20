Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu tarafından "Deprem Farkındalık Paneli" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki panelde konuşan SUBÜ Rektör Yardımcısı Naci Çağlar, yeni yapılacak binaların depreme karşı güvenli olarak inşa edilebilmesi için yürürlükteki deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanması gerektiğini belirtti.

Çağlar ayrıca Türkiye'nin ve Sakarya'nın deprem haritası üzerinden deprem gerçeğiyle alakalı sayısal bilgileri aktardı.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da insanları depremden çok mobilyaların öldürdüğüne işaret ederek, mobilya ve donatıların duvara sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Panele, Yüksekokul Müdürü Aydın Şenol, Akyazı Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Gündüz ve Mehmet Çakmak, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Naim Yolcu'nun yanı sıra vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.