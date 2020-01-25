Deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay... - Son Dakika

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Deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay...
6 saat önce
Deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
Deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildi. - ANKARA
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