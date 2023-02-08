Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 5 bin 894'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı.

CAN KAYBI 7 BİNİ AŞTI

AFAD tarafından yapılan son açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7.108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

TÜM BİRİMLERDEN 60 BİN 218 KİŞİ SAHADA

Dün gece sürece ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktardı. Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı. Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi. Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.

"HELİKOPTERLER GECE DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Tüm havalimanlarının kullanılmaya başlandığını dile getiren Oktay, özellikle Adana Havalimanı'nın lojistik boyutunda işleri hızlandırdığının altını çizdi. Oktay, bugün 36'yı bulan helikopter ve çok sayıda uçağın alanda olduğunu, sadece karadan değil, havadan da deprem bölgelerinde çalışmalar yapıldığını belirterek gece görüşü olan 16-17 helikopterin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

"31 VALİ VE 70'İN ÜZERİNDE KAYMAKAM GÖREVLENDİRİLDİ"

AFAD'ın açıklamasında şunlar kaydedildi: "Afet bölgelerine 31 vali ve 70'in üzerinde kaymakam görevlendirilmiştir. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 88 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisi, İskenderun İsdemir Limanı'na intikal etmiştir ve yaralı vatandaşlar gemiye kabul edilmektedir."

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

YARALILAR BAŞKA ŞEHİRLERE NAKLEDİLİYOR

Enkaz altından çıkartılan yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından, Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi.

10 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 10 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 10 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.

13 MİLYON VATANDAŞ ETKİLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde 13 buçuk milyon vatandaşın etkilendiğini belirterek, "Yaşadığımız süreç son 1 asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Ocaklarımıza ateş düştü, bu acı tarif edilemez. Tabi buradaki depremin özelinde baktığımızda otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımımız D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımızın D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması. Zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz. Bu yolun açılmasıyla birlikte tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Urfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Biz yolu otobandan vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 941 BİNA YIKILDI

Deprem bölgesindeki son durumu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Yurt içi ve yurt dışından birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." diye konuştu.

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Vatandaşlara ve iş dünyasına bağış çağrısında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD'ın, ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk Lirası ve döviz hesaplarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır." dedi.

BAKAN KASAPOĞLU, TESİSLERİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesislerin listesini paylaştı.