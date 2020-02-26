Deprem felaketinin ardından mutlulukları fotoğraflarda kaldı - Son Dakika
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Deprem felaketinin ardından mutlulukları fotoğraflarda kaldı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce yapının yıkıldığı depremden geriye, harabeye dönen evlerin duvarlarındaki mutluluk fotoğrafları kaldı.

Deprem felaketinin ardından mutlulukları fotoğraflarda kaldı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce yapının yıkıldığı depremden geriye, harabeye dönen evlerin duvarlarındaki mutluluk fotoğrafları kaldı.


İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkul, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremde 9 kişi hayatını kaybederken 66 kişinin de yaralandığı mahallelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. En fazla can kaybının yaşandığı yaklaşık 120 haneli Özpınar Mahallesi'nde ise yıkılmayan birkaç ev kaldı. Arslan ailesinin duvarları yerle bir olan evinin duvarında ise mutlu günlerine ait fotoğraflar kaldı. Beyaz gelinliği ve damatlığıyla hayatlarının en mutlu günlerini yaşayan aile, yaşanan felaketten yaralı olarak kurtuldu.


"Mutluluğumuz fotoğraflarda kaldı"


İHA muhabirine konuşan Kamuran Arslan isimli depremzede mutluluklarının aile fotoğraflarda kaldığını belirtti. Arslan, "Meydana gelen depremde büyük bir felaket gördük. Bu bizim aile fotoğraflarımız. Mutluluğunuz sadece bu fotoğraflarda kaldı. Depremde ailece yaralandık. Köyümüzde 8 kişi ölmüş. Büyük bir felaket yaşadık. Allah kimseye göstermesin. Her taraftan bize yardım geliyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.


"İyi ki doğdun canım annem"


Mutlulukları duvardaki fotoğraflarda kalan ailenin evinin enkazından çıkan not da görenleri duygulandı. İlkokul öğrencisi olan evin küçük çocuğu tarafından yazılan notta 'İyi ki doğdun canım annem' ifadeleri dikkat çekti. Felakette yaralandıkları için Van il merkezine sevk edilen ailenin evinin enkazı ise olduğu gibi duruyor. - VAN

Başkale, İran, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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