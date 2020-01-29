Deprem feribot iskelesini yıktı - Son Dakika
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Deprem feribot iskelesini yıktı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem sonrası Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bulunan feribot iskelesi de ağır hasar gördü.

Deprem feribot iskelesini yıktı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem sonrası Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bulunan feribot iskelesi de ağır hasar gördü.


Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede yaralar sarılırken, hasar tespit çalışmaları da aralıksız sürüyor. Depremin en çok hissedildiği yerlerden biri olan Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bulunan feribot iskelesi çöktü. Girişlerin kapatıldığı feribot iskelesi ve mesire alanı deprem nedeniyle çökerken, duvarların ve oturma alanların bir kısmı baraj gölüne düştü. Dağ kısmından kaya parçalarının da düştüğü iskelede oluşan çatlaklar, depremin şiddetini ortaya koydu.


Özellikle kış aylarında kara yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu durumlarda ilçeye ulaşım Karaya Baraj Gölü üzerinden feribot ile sağlanıyor. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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