Deprem fırsatçısı Kahramanmaraş'ta çaldı, Muğla'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem fırsatçısı Kahramanmaraş'ta çaldı, Muğla'da yakalandı

13.02.2023 15:11

Deprem fırsatçısı Kahramanmaraş'ta çaldı, Muğla'da yakalandı Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde hasta bakıcılığını yaptıkları yaşlı kadını deprem esnasında evden çıkmasına yardımcı olan aile, kadının evden çıkmasının ardından evdeki altın ve paraları çalarak araçla geldikleri Muğla'da yakalandı.

Deprem fırsatçısı Kahramanmaraş'ta çaldı, Muğla'da yakalandı

MUĞLA - Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde hasta bakıcılığını yaptıkları yaşlı kadını deprem esnasında evden çıkmasına yardımcı olan aile, kadının evden çıkmasının ardından evdeki altın ve paraları çalarak araçla geldikleri Muğla'da yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından yağma girişimine karşı polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçerken, Kahramanmaraş'ta yaşlı bir kadının evinde hasta bakıcı olarak kalan şüpheli, deprem esnasında yaşlı kadını evden çıkarılmasına yardım ettiği, yaşlı kadının evden çıkmasını ardından evdeki para ve ziynet eşyalarını çaldığı açıklandı.

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde yaşanan deprem sonrası İngiltere'den annesinin yanına gelen vatandaş evde bulunan ziynet eşyalarının yerinde olmadığını ve evinin dağıtıldığını evin kapısında zorlama olmadığını gördüğünü, anahtarın sadece Emrah Güney'de olduğunu ve kendisinden şüphelendiklerini belirterek akrabası olan Bolu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurunun akrabası aradı. Polis memuru, mağdurun evinden hasta bakıcı olarak çalışan Emrah Güney ve ailesinin deprem sonrası evden yüklü miktarda para ve altın çalındığı ihbarında bulundu. Şüphelinin araç plakasının bildirilmesi üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 46 AAG 185 plaka aracın Denizli yönünden Muğla'ya giriş yaptığı bilgisi üzerine uygulama noktasında aracı durdurdu.

Araç sürücüsü Emrah Güney, yanında annesi ve çocukları araçtan indirildi. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan kontrolde, annesi üzerinde, çalınan malzemeler 4 adet altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, altın bilezik, bir tam altın, 2 bin 400 Sterlin, 8 bin 150 Euro, 8 bin Türk Lirası ele geçirildi.

Görevli savcının talimatı şüpheli Emrah Güney işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Annesi ise ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hasta bakıcılığını yaptıkları yaşlı kadını deprem sonrası dışarı çıkarıp evdeki altın ve paralarını çaldılar Hasta bakıcılığını yaptıkları yaşlı kadını deprem sonrası dışarı çıkarıp evdeki altın ve paralarını çaldılar Aytemiz, deprem bölgesinde 100'ü aşkın istasyonunda hizmet veriyor Aytemiz, deprem bölgesinde 100'ü aşkın istasyonunda hizmet veriyor Büyükşehir deprem felaketinde vatandaşlarında yanında Büyükşehir deprem felaketinde vatandaşlarında yanında

Kahramanmaraş, Tragger, Deprem, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem fırsatçısı Kahramanmaraş'ta çaldı, Muğla'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 Türkiye'nin acısını paylaşan Eljif Elmas, attığı golden sonra eliyle ay-yıldız işareti yaptı
16:10 178 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hivay'ın ilk isteği çilekli süt oldu
16:09 CZN Burak, enkaz altındaki Taha Duymaz'la ilgili son gelişmeleri aktardı: Çalışmalara devam ediliyor
16:01 Bakan Çavuşoğlu'dan "Suriyelilere kapılar açılıyor" iddialarına net yanıt: PKK/YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapıların açılması söz konusu değil
15:49 Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı
15:32 Fotoğrafın enkazdaki aileye ait olduğu iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
15:27 Kahramanmaraş depremini önceden bilen "deprem kahini" sırrını açıkladı: Özel bir yazılım geliştirdim
15:23 Numan Kurtulmuş'tan deprem bölgesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama: Bu siyasi yağmacılıktır
15:18 Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Giresun'da bir stada verildi
15:14 "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2023 16:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Deprem fırsatçısı Kahramanmaraş'ta çaldı, Muğla'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement