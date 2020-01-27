Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs serbest bırakıldı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından sokakta bulunan araçların lastiğini patlatan zanlı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs serbest bırakıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından sokakta bulunan araçların lastiğini patlatan zanlı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilmişti. Depremin en çok hissedildiği illerin başında gelen Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, depremin hemen ardından eline aldığı bıçakla sokağa çıkmış, onlarca aracın tekerleğini patlatmıştı.


Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fırat ve Ulutürk mahallelerinde 64 aracın lastiğini patlatan zanlının C.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli C.Y. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan C.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Deprem, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
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