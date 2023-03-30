Deprem gecesi yağmur nedeniyle dükkanını erken kapatan köfteci enkazın altından kalmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Deprem gecesi yağmur nedeniyle dükkanını erken kapatan köfteci enkazın altından kalmaktan kurtuldu

30.03.2023 18:56

Deprem gecesi yağmur nedeniyle dükkanını erken kapatan köfteci enkazın altından kalmaktan kurtuldu Yağmur hayatını kurtardı Üçüncü kat zemine indi, yürüyerek çıktılar Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan işletme sahibi Ömer Önal: "Hayallerimiz, umutlarımız hepsi yıkıldı" Kahramanmaraşlı...

Deprem gecesi yağmur nedeniyle dükkanını erken kapatan köfteci enkazın altından kalmaktan kurtulduYağmur hayatını kurtardıÜçüncü kat zemine indi, yürüyerek çıktılarYaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan işletme sahibi Ömer Önal: "Hayallerimiz, umutlarımız hepsi yıkıldı"
HATAY - Kahramanmaraşlı depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da, normal şartlarda sabaha kadar hizmet veren bir köftecinin deprem gecesi yoğun yağış sebebiyle dükkanını erken kapatması, kendisini enkazın altında kalmaktan kurtardı. Öte yandan ilk iki katı çöken 6 katlı binanın üçüncü katında yaşayan vatandaşlar, zemine inen katlarından yürüyerek çıkmayı başardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Neşe Apartmanı, depremde ağır hasar gördü. 6 katlı apartmanın ilk iki katı çökerken, binada yaşayan iki vatandaşın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Binanın zeminindeki iş yerlerinde normal şartlarda sabaha kadar hizmet veren bir köftecinin deprem gecesi yoğun yağış sebebiyle dükkanını erken kapatması, kendisini enkazın altında kalmaktan kurtardı. Yoğun yağış nedeniyle kuryelerinin çalışamadığını ve gece 03.00 sıralarında iş yerini kapattığını söyleyen işletme sahibi Ömer Önal, "Yıkılan binada benim işletmem vardı. Yaklaşık 8 yıldır bu binadayım. Biz normalde sabah 5'e kadar açığız. O gün de inanılmaz bir yağmur vardı. Şans eseri de o günü 3 gibi işletmemizi kapattık. Çok yağmur vardı ve elemanlar için de zor oluyordu. O gün erken kapattıktan sonra depreme evde yakalandım. Eve yeni geçmiştim. 5 dakika falan olmamıştı. Depremde yan binamız ağır hasar gördü. Kızım duvarın altında kaldı. Şu an Ankara'da tedavi görüyor. Durumu iyi. Kuzenim vefat etti. Burada çalışan 2 elemanım da evlerinde vefat etti. Dükkan da zaten çok sürmemiş hemen yıkılmış. Yukarıdaki komşuların da söylediğine göre anında çökmüş. Burası normalde 6 katlı bir binaydı. Altında da benim işletmem vardı. İleride yeni bir işletme açmıştım. 3-5 gün olmamıştı. Orayı da çalıştırmak nasip olmadı" dedi."Hayallerimiz umutlarımız hepsi yıkıldı"Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Önal, "Yine de şükürler olsun diyoruz. Şu an bina yıkılıyor. İçinde hayallerimiz vardı. Buraya getirdiğimiz ünlü insanlar vardı. Nasibimiz bu kadarmış. Çok zor bir durum. Ben çok zor şartlarda buralara geldim. Çok emek ettim. Ne yapalım. Allah'tan gelene razıyız. Hayallerimiz umutlarımız hepsi yıkıldı. Bildiğim kadarıyla iki sevdiğimiz komşumuz hayatını kaybetmiş" diye konuştu.Üçüncü kat zemine indiİlk iki katı çöken 6 katlı binanın üçüncü katında yaşayan vatandaşlar, zemine inen katlarından yürüyerek çıkmayı başardı. Üçüncü katı zemine inan binadan yürüyerek çıktıklarını söyleyen Emine Yeşim Neşe, "Çocukluğumuz, dedem, onun da babası, hepsi burada yaşadı, burada geçti bütün ömürleri. Hepsi şu an yerle bir. Ne kadar yıkmaya çalışsalar da yıkılamayan bir bina. Buradaki yeni yapılan binaların hepsi bir vuruşta yıkıldı. O kadar çabaya rağmen gitmiyor. Depremde son anda uyandım. Babamın yanına koştuktan sonra 'Bekle, sakin ol. Geçecek' dememle birlikte ev başımıza yıkıldı. Çok şükür Allah yüzümüze baktı, küçücük bir alan yarattı ve oradan çıkabildik. Üçüncü katta oturuyorduk. Üçüncü kat zemine indi biz de zeminden çıktık" dedi.

Kaynak: İHA
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Deprem gecesi yağmur nedeniyle dükkanını erken kapatan köfteci enkazın altından kalmaktan kurtuldu Deprem gecesi yağmur nedeniyle dükkanını erken kapatan köfteci enkazın altından kalmaktan kurtuldu Sağanak yağış hayatını kurtardı! Binanın yok oluşunu gözyaşlarıyla seyretti Sağanak yağış hayatını kurtardı! Binanın yok oluşunu gözyaşlarıyla seyretti

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Ömer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem gecesi yağmur nedeniyle dükkanını erken kapatan köfteci enkazın altından kalmaktan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem gecesi yağmur nedeniyle dükkanını erken kapatan köfteci enkazın altından kalmaktan kurtuldu - Son Dakika
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