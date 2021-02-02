Deprem Gemerek'te hissedildi - Son Dakika

Deprem Gemerek'te hissedildi

SİVAS - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem Sivas'ın Gemerek ilçesinde hissedildi.

AFAD verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen deprem Sivas'ın Gemerek ilçesinde hissedildi. Gemereklilerin uyku saatinde gerçekleşen deprem az sayıda kişi tarafından hissedildi. Soğuk hava nedeniyle sokağa çıkan olmadı. Depremi hissedenler evlerinde kalmayı tercih etti. İlk belirlemelere göre deprem her hangi bir hasada yol açmadı.