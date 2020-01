DEPREM HABERLERİ BÜLTENİ - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (ek)

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kırkağaç ilçesindeki tatlı satışı yapılan bir işletme ile bir kahvehanenin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, insanların korkuyla dışarı çıktığı görüldü. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir avize satışı yapılan işletmenin güvenlik kamerası da o anları kaydetti. Dükkandaki avizelerin sağa- sola sallanması görüntülerce kaydedildi. İşyerinin personeli ise korkuyla dışarı çıkarken, dükkanın dışında bekleyenlerin de korkuları yine kameralarca görüntülendi.

SOMA'DA DEPREM ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Soma'da da hissedildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, dün saat 14: 26 'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Soma'da da hissedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Deprem esnasında dükkanlarında olan esnafın kaçışmaları ve panik hali an be an kameralara yansıdı.

BİR BİNA ÇÖKTÜ, 9 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Deprem sonrası kırsal Karakurt Mahallesi'nde daha önceki depremde hasar gören ve boşaltılan bir bina, çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Akhisar ilçesinde ise deprem sonrası 9 kişi hastaneye koştu. 2'si hamile 7 kişinin yaşadıkları korku nedeniyle, 2 kişinin ise düşme nedeniyle hastaneye gittiği belirtildi.

GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından evlerinden çıkanlar, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmiyor. Birçok kişi, kurulan AFAD çadırlarında konaklıyor. Deprem sebebiyle geceyi çadırda geçirmek için hazırlık yaptıkları sırada depreme yakalandıklarını belirten Tuğba Başaran (23), "Deprem sırasında çadırımıza eşya taşıyorduk. Çok büyük bir gürültü koptu. Kendimizi hemen dışarıya attık. Çok kötüydü. Geceyi çadırda geçirmek için eşyalarımızı taşıyorduk. Artçılar devam ettiği için evlerimize giremiyoruz. Bu yüzden eşyalarımızı da alamıyoruz" dedi.

Musalar Mahallesi'nde meydana gelen depremde evi yıkılan Raziye Güler ise "Deprem sırasında eve eşya almaya girmiştik. Binalar yürüyor gibi oldu. Çok korktuk. Bir önceki depremin şokunu atlatamadık. Bu deprem sırasında ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı. Rafet Güler de geceyi çadırda geçireceklerini belirtti.

MANİSA'DA SÜLEYMANLI MAHALLESİ'NE 20 ÇADIR KURULDU

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu. Süleymanlı Mahallesi'ndeki futbol sahasına kurulan 20 çadırda yaklaşık 150 kişi kalıyor. CHP'nin Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, kurulan çadırları yerinde inceledi. Ayrıca, milletvekilleri vatandaşlara ziyarette bulundu. Öte yandan, Akhisar Belediyesi tarafından çadırlarda kalanlara çorba ikram edildi.

KIRKAĞAÇ'TA VATANDAŞLAR ÇADIRLARDA VE İZCİLİK TESİSLERİNDE SABAHLIYOR

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklarda, parklarda çadır kurarak ve ateş yakarak geceyi geçirirken, birçok kişi de İzcilik tesislerinde konaklıyor.

Kırkağaç'taki depremin ardından vatandaşlar sokaklarda, parklarda çadır kurarak ve ateş yakarak geceyi geçirirken, 213 kişi de İzcilik tesislerinde konaklıyor. Bazı kişiler de gençlik merkezinde oyun salonlarında vakit geçiriyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Soma'daki avize dükkanı güvenlik kamerası

Kırkağaç'taki tatlıcı ve kahvehane güvenlik kamerası

+++

-Deprem anında sallanan avize

-Deprem anında kaçan esnaf

-Esnafın dışarıda beklemesi

+++

-Vatandaş röportajları

-Yıkılan evlerden görüntü

-Vatandaşlardan genel ve detay görüntü

+++

Röp.

Genel ve detaylar

+++

Geceyi dışarıda geçirenler

Röp.

Gençlik merkezinden detaylar

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Cemil SEVAL - Barış GEZİCİ - Serkan ÖZDEMİR- Erdinç ALKAN/ İZMİR,

================================================

AFAD: 68 DEPREMZEDENİN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1539'unun taburcu edildiği ve 11'i yoğun bakımda olmak üzere 68 kişinin tedavisine devam edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ Sivrice'de, cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının, enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla tamamlandığı bildirildi. Deprem nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1539'u taburcu edilmiş olup; 11'i yoğun bakımda olmak üzere 68 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 depremin meydana geldiği ve toplam artçı sayısının ise 1279 olduğu kaydedildi.

320 TIR YARDIM MALZEMESİ DEPREMZEDELERE ULAŞTIRILDI

AFAD'ın açıklamasında Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca oluşturulan 286 kişilik psikososyal destek ekibinin ziyaretlerde bulunduğu kaydedilerek, "320 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27 bin 430 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4312 ısıtıcı ve 6436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

16 BİN 326 BİNANIN HASAR TESPİTİ YAPILDI

Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yaptığı belirtilen açıklamada, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 16 bin 326 binadan 381'inin yıkıldığı, 3442'sinin ağır, 296'sının orta ve 5979'unun az hasarlı olarak tespit edildiği kaydedildi. Acil olarak yıkılacak 65 binanın tespit edildiği ve 6163 binanın ise hasarsız olduğu açıklandı.

METEOROLOJİ'DEN DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde gece ve bugün sabah hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Deprem bölgesinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü deprem bölgesinin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceği, yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere, perşembe günü yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, cuma günü ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

HAFTA SONU MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalacağı ve hafta sonu mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın; bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba ve perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden hafif, cuma günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda deprem bölgesinde yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor."

Haber: ANKARA,

==================

ELAZIĞ'DA ÇÖKME TEHLİKESİ OLAN 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 bina, çökme tehlikesi nedeniyle AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Elazığ kent merkezindeki Nailbey, Kamil Gökçe ile Yenice mahallerinde bulunan 3 bina, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. Dün akşam saatlerinde hasar gören binalarda AFAD ekiplerince yapılan incelemede çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi. Kararın ardından 3 mahalleye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri AFAD ekiplerince tahliye edilirken, binaların bulunduğu sokaklarda ise güvenlik önlemi alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Binadan görüntü

Tahliye edilen vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Erkan BAY/ ELAZIĞ,

======================================

MALATYA'DA, DEPREMDE MÜHÜRLENEN 2 BİNANIN ALTINDAKİ İŞ YERLERİ DE BOŞALTILDI

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'da, görünen riskli binalar boşaltıldı. Fuzuli Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 riskli binanın altında bulunan pasaj ile işyerleri de tahliye edildi.

Kent merkezinde de riskli binalar belirlenirken, başta Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 apartmanın yanı sıra Fuzuli Caddesi'nde de 6 katlı yan yana bulunan 2 apartmanın deprem sırasında kolonlarında patlamalar oldu. Binada yaşayanlar, çatırdama sesi duyduklarını yetkililere bildirdi. Yetkililer ise riskli bina kararı verildikten sonra bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanda yaşayanlar, dün akşam saatlerinde daire sırasına göre 10 dakikalık sürede acil ihtiyaçları bulunan eşyalarını almaları için izin verildi. Vatandaşlar ise ihtiyaç duydukları malzemelerini aldıktan sonra apartmanı boşalttı. Fuzuli Caddesi'nin bir kısmı yaya trafiğine şeritlerle kapatılırken, riskli 2 binanın altında bulunan pasaj ve iş yerleri de boşaltıldı.

İş yerlerini boşaltan çalışan ve işletmeciler, depremin Allah'tan gelen bir şey olduğunu belirterek, bulundukları binaların çürük olduğunu bilmediklerini, kendi iş yerlerinin üstündeki evde oturduklarını, 30 yıldır bu iş yerinde perdecilik yaptığını ifade ederek, duygu dolu anlar yaşadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sivas Caddesi'nde boşaltılan binadan detay

-Fuzuli Caddesi'nde boşaltılan binadan detay

-Binalardan görüntüler

-Vatandaşların işyerlerini boşaltması

-İşyerleri boşaltılanlarla röp.

-Pasajın içinden detaylar

-Çatlayan duvarlar

-Tavanı çöken pasajdan detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================================

ENKAZDAN ÇIKARILAN AZİZE ÇELİK: RABBİM KİMSEYİ O TAŞLAR ALTINDA BIRAKMASIN

ELAZIĞ depreminde acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe'nin telefonla irtibat kurarak enkazdan kurtarılmasını sağladığı Azize Çelik'in hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA'ya konuşan Çelik, "Rabbim kimseyi o taşlar altında bırakmasın" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde apartmanın çökmesi ile birlikte Azize- Cengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ve Muhammed Faruk enkaz altında kaldı. UMKE ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe, yıkıntı altında 20 saat kalan aileden Azize Çelik ile telefon irtibatı kurdu. Emine Kuştepe'nin sakin konuşmasıyla yeri tespit edilen Azize Çelik ve ailesi, enkaz altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çelik ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'HİÇBİR ZAMAN İNANCIMI KAYBETMEDİM'

Enkazdan 20 saat sonra çıkarılan Azize Çelik, o anları DHA'ya anlattı. Çelik, "Ben 112'yi aradım, onlar da beni Emine kardeşime bağladı. Çok hatırlamıyorum ama Emine Hanım benimle konuştu. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha göstermesin, Rabbim kimseyi o taşlar altında bırakmasın. Ben hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Çocuklarıma, eşime ve komşularıma bağırdım, 'şahadetinizi getirin, dua edin' dedim. Bizi duadan başka bir şey kurtarmayacaktı. Ben 20 saat orada kaldım. Allah Ömer Bey'den razı olsun, küçük yerden beni çıkardı" diye konuştu.

DESTİCİ ZİYARET ETTİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hastanede tedavisi devam eden Çelik ailesini ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Mustafa Destici de "Sizin sesiniz, feryadınız bütün Türkiye'nin buraya kenetlenmesine vesile oldu. Büyük bir acı yaşadık; ama bu acı içerisinde sizler gibi vatandaşlarımızın cesareti, imanı bizi ayakta tuttu. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Evleri hasarlı olanlar var. Devletimiz onlar için gerekli şeyleri yapacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Çelik'in konuşması

Destici'nin konuşması

Haber-Kamer: Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ ELAZIĞ,

======================================================

YIKIMINA BAŞLANAN 7 KATLI BİNADAKİ EVİNE 2 HAFTA ÖNCE TAŞINMIŞ

ELAZIĞ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlandı. Apartmandaki daireye 2 önce taşındığını anlatan Makbule Baran (40), "Evi 3 ay önce aldım, içine 40 bin TL para harcadım. 2 hafta önce de taşınmıştım, şimdi yıkıldı" dedi.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, İcadiye Mahallesi Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan, 7 katlı Altunbaş Apartmanı, ekiplerce riskli olarak tespit edilince yıkımına karar verildi. Caddenin iki tarafı da güvenlik önlemleri alınıp, bariyerlerle kapatıldı. Altunbaş Apartmanı'nın, önceki gün akşam yıkımına başlandı. Binadan 3 ay önce satın aldığı daireye 2 önce hafta yerleşen Makbule Baran, yıkımına üzüldüğünü söyledi. Binanın depremde hasar gördüğünü anlatan Baran, "Evin içi kötüydü. Ben de 40 bin TL masraf ettim. Her şeyi hazırladım, eve yerleştim. 2 hafta oturdum ama yıkım kararı alındı. Mağdur oldum. Çok üzüldüm. Depremde hasar gördü binamız. Kolonları çatlamış. Evi aldığım kişi çok sağlam demişti. Ama ne yazık ki öyle çıkmadı. Yetkililer geldi, inceleme yaptı. Yıkım kararı aldılar. Tabi ki cana geleceğine mala gelsin. Canımıza bir şey olmadan önlem alındı. Fakat maddi olarak mağduriyet yaşamış olduk. Yine de çok şükür" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Röp.

Haber-Kamera: Can ÇELİK - Güven USTA/ ELAZIĞ,

=============================================

BİLİM İNSANLARI, 6.8'LİK DEPREMDE YÜZEY KIRIĞI OLUŞMADIĞINI SAPTADI

ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nden geçen fay hattında gözlem ve ölçüm yaptı, artçıların kaydedildiği verileri incelemeye aldı. Bilim insanları, 6.8'lik depremle yer yüzeyinde deformasyon oluşmadığını, sadece ikinci etki durumundaki heyelan ve yollarda yarıklar meydana geldiğini belirledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyeleri, Elazığ'da Cuma günü merkez üssü 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nden geçen ve Hatay'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesine kadar uzanan fay hattında ölçüm yapan bilim insanları, artçı depremleri içeren verileri de işlemek üzere topladı. Sivrice ile Palu arasında 2015'ten bu yana kurulan 6 sismograf, sürekli çalışan 2 GPS istasyonu, 25 GPS ölçme noktası ve 2 creepmetrede veri toplayan bilim insanları, ölçüm ve gözlem yaptı. Bilim insanları, Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçıların kaydedildiği verileri de işlemek üzere topladı.

6.8'LİK DEPREMİN YÜZEY DEFORMASYONLARI BELİRLENDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeodezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayrullah Karabulut, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Doğan ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Ergintav, Murat Nehri kıyısındaki Palu ilçesindeki sismograftaki verileri kaydetti. Bilim insanları, elde edilen veriler ve incelemelerle 6.8 büyüklüğündeki depremin yüzey deformasyonlarını da belirledi. Bilim insanları, depremle birlikte yer yüzeyinde herhangi bir kırılma ve deformasyon oluşmadığını, sadece ikinci etki konumunda olan heyelanlar ve yollarda yarıklar meydana geldiğini saptadı. Toplanan verileri işleyecek bilim insanları, bulgularla depremle ilgili çalışmalara katkı sunacak.

'FAY HAREKETİNİ MODELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Doğan, 3 farklı yer bilimiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nden geçen fay hattındaki mekanizmayı çözmeye çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Doğan, tüm bilgileri bir araya getirerek faydaki hareketi modelleyeceklerini kaydederek, şöyle dedi:

"Jeodezi, jeofizik ve jeoloji bölümlerindeki gruplarla birlikte 3 farklı yerbilim tekniğini kullanıyoruz. Jeodezi olarak biz buraya GPS noktaları yerleştirdik. Şu anda fayın güneyi ve kuzeyinde olmak üzere 2 sabit ve sürekli çalışan GPS istasyonu kurduk. Bu Ekim ayından beri çalışıyor. Burada herhangi bir deprem olduğunda direk olarak bu depremin etkisini görebileceğimiz istasyonlar bunlar. Ayrıca bu bölgede 7 tane jeodezik olarak 2 tane sabit istasyonlar kurduk. Periyodik olarak konum değişimlerini belirliyoruz. Jeofizik çalışmaları olarak deprem cihazlarını yerleştirdik. Şu an da Palu'da 1, Sivrice'de 3, Pütürge'de 1 tane yerleştirdik. Bölgede 6 tane deprem cihazımız bulunmaktadır. Bunun yanında jeolojik olarak da İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız arazi çalışmalarıyla bölge içerisindeki bir takım jeolojik etütler yaptılar. Toprak örnekleri aldılar, bunların da jeokimyasal laboratuvarlarda değerlendirerek faydaki mekanizmayı çözmeye çalışıyoruz. Bütün bilgileri bir araya getirerek fay hareketini modellemeye çalışıyoruz."

'YÜZEY KIRIĞI OLUŞTURMADIĞINI GÖRDÜK'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Ergintav ise merkez üssü Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yer yüzeyinde deformasyon oluşmadığını ifade etti. Prof. Dr. Ergintav, depremle birlikte sadece ikinci etki olan heyelanlar ve yollarda yarıklar oluştuğunu saptadıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Depremden sonra bizim çalışma şeklimiz hızlıca bölgeye gidip, bölge hakkında depremin neden oluştuğunu anlamak. Çeşitli üniversitelerden arkadaşlarla birlikte cihazlar yerleştiriyoruz, gözlemler yapıyoruz. Depremin sonucunda görebildiğimiz kadarıyla, elde ettiğimiz farklı cihazlardan gözlemlerden derinlerde başlayan olayın yüzeye kadar gelmediğini, enerjisinin gelmeye yetmediğini görebiliyoruz. O yüzden yüzeyde çok net 99 depreminde olduğu gibi bir yüzey kırığı oluşturmadığını gördük. Tabi yüzeyde çatlaklar, kaymalar var. Onların hepsi aslında ikincil olay. Temel olarak böyle depremin neden olduğu bir ana yüzeyde deformasyon yok. Onun ziyadesinde yayılan, daha yaygın deformasyonlar var. Onların etkilerini yollardaki çatlaklardan, kırıklardan, patlamalardan çok rahat görüyorsunuz. Belki de hasarın az olmasına can kaybının az olmasına neden olan olay böyle bir avantaj aslında. Tabi bu fayın özelliğine bağlı. Şimdi biz de topladığımız verilerle bu fayın özelliğini iyice anlayıp, neden nefesi yukarı kadar yetmediğini modellemeye çabalayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Havadan çekilen detay görüntüler

-Mücahit Yolcu anons

-Öğretim üyelerinin çalışmalarından detay

-Prof. Dr Uğur Doğan'ın konuşması

-Prof. Dr. Semih Ergintav'ın konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Emrah KIZIL/ ELAZIĞ,

=====================================

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ, DEPREMZEDE ANNESİNİN YANINA GELDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralıları ziyaret ettiği hastanede depremzede Cevriye Can, bir ricada bulunarak, Trabzon'da çalışan oğlunu çok özlediğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle izin verilen Ahmet Can, kente gelerek annesi Cevriye Can ve ailesiyle kucaklaştı.

Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde Cevriye Can, sarsıntı ile birlikte evdençıkarken merdivenlerde ayağı kayarak düştü. Yaralanan can, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Depremden sonra bölgede incelemelerde bulunan ve ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından hastanelerdeki yadralıları ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret sırasında geçmiş olsun dileğinde bulunduğu 4 çocuk annesi Cevriye Can, Trabzon'da çalışan oğlunu çok özlediğini ifade etti. Hastane odasındaki ziyaret sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile telefonda görüşen Erdoğan, Ahmet'e izin verilmesini istedi. Bunun üzerine izinli olarak Elazığ'a gelen Ahmet Can, annesi Cevriye Can ve alesiyle kucaklaştı.

'OĞLUMU GÖRMEK İSTEDİM, O DA BİZİ KIRMADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle memleketine dönen oğlu Ahmet Can'ı gören Cevriye Can, oğluna sarılarak hasret giderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme anını anlatan Can, "Başkanımız ziyaretimize geldi. Rica ettim. Oğlumu görmek istedim. O da bizi kırmadı, sağ olsun. Allah razı olsun. Başkanımdan birkaç günlüğüne izin aldım. Sağ olsun gelinimi ve oğlumu gönderdi. Çok sevindim. Onu görmeyi çok istiyordum" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Trabzon'dan annesini görmek üzere Elazığ'a gelen Ahmet Can ise, "Benim açımdan çok büyük sürpriz oldu. Başkanımızın annemizi ziyaret etmesi. Allah razı olsun. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu aramış. Başkanım da beni apar topar gönderdi. ütelefonla konuşmuştum, ancak görmek ve ailemle kucaklaşmamı sağladıkları için hem Cumhurbaşkanıma, hem de belediye başkanıma teşekkür ediyorum" deyi konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne Cevriye Can'ı ziyareti

-Anne Cevriye Can'dan açıklamalar

-Oğlu Ahmet Can'dan açıklamalar

-Aileden detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA/ ELAZIĞ,

=======================================

BAKAN SOYLU VE KOCA'DAN SİVRİCE'DE İNCELEME

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Elazığ'ın Sivrice ilçesini ziyaret etti. Burada hasar gören kurumlar ile iş yerleri ve Merkez Camisi'ni inceleyen bakanlardan Süleyman Soylu, ilçede hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beraberlerindeki Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetkililer ile birlikte öğleden sonra helikopterle Sivrice'ye geldi. İki bakan, ilçe merkezinde depremde hasar gören ve ibadete kapalı olan Sivrice Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu. Buradan çıkışta vatandaşları dinleyen ve bazı iş yerlerinde inceleme yapan bakanlar Soylu ve Koca, hasar gören iş yerlerinin geçici olarak konteynerlerde hizmet vermesi için gerekenin yapılması talimatını verdi.

İlçeye geçici konut yapılması için çalışmalara başlandığını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konutların 15- 20 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Bakan Soylu ve Koca bu sırada gelen talep üzerine ilçedeki üniversite eğitimi gören öğrencilere de burs imkanı sağlanacağını belirtti.

Hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de giden Bakan Soylu ve Koca, burada da binanın yıkılıp, yerine kısa süre içerisinde yeni bir hizmet binası ile lojman yapılacağını ifade etti. İki bakan, daha sonra ilçedeki sahra hastaneyi ziyaret ederek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette vatandaşların sık sık tezahüratta bulunduğu Soylu ve Koca, küçük çocuklara da oyuncak hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bakan Soylu ve Koca'nın UMKE ziyareti

Bakan Soylu ve Koca'nın vatandaşlar ilme sohbeti

Bakan Soylu ve Koca'nın vatandaşlara çorba ikram etmesi

Süleyman Soylu'nun açıklaması

Fahrettin Koca'nın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

HaberKamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

========================================

BAKAN KURUM: YARALARIMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE SARACAĞIZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'ya gelerek, değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Burada vatandaşlarımıza yapılması gereken her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kriz masası kurulan Malatya Valiliği'nde toplantı yaptı. Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diliyorum" diyerek, şunları söyledi:

"Bu süreçte tüm Türkiye birliğin, beraberliğin ne olduğunu tüm dünyaya net bir şekilde gösterdi. Depremin olduğu andan itibaren 81 ilimizde, 82 milyon vatandaşımızın yüreklerinde Elazığ vardı. Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımız vardı. Bu çerçevede herkes seferber olmak suretiyle, yaralılarımızı kurtarmak suretiyle, enkazları kaldırmak faaliyetlerine destek verdiler ve bu destek halen devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri yapan güvenlik güçlerimize, AFAD, Kızılay, UMKE'mize, diğer illerden gelen itfaiyelerimiz var. Arama kurtarma ekiplerimiz var. Sivil toplum ekiplerimiz var. Cansiperane bir şekilde çalışmalarını yaptılar. Ben hepsine şükranlarımı sunuyorum. Biz de bakanlık olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğümüz, tüm ekiplerimizin deprem olduktan 2 saat sonra olay yerine intikali hemen başladı. Tüm illerimizden gelen ekiplerimizle Malatya'da, Elazığ'da sahada hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalıştık. Toplamda 1000 kişilik ekibimiz ile hasar tespit çalışmalarımıza başladık."

'VALİLİĞE 5 MİLYON LİRA MADDİ DESTEK YAPILDI'

Malatya'da şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarında, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta toplam 430 yıkık, 4 bin 128 ağır hasarlı, 20 tane de acil yıkılacak bina olduğunun belirlendiğini ifade eden Bakan Kurum, "Teknik çalışmalarımız Malatya için hızlı bir şekilde devam ediyor. Malatya'mızda depremden etkilenen 14 altyapı tesislerine ilişkin hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak, belediyemizin altyapılarında herhangi bir sorun olmadığını, Malatya Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri'mizin altyapı taleplerine dair de destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu eksikleri gidermek amacıyla üyelerimize, belediyelerimize kaynak aktardık. Valiliğimize, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderilmesi amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 5 milyon lira, AFAD'a 3 milyon lira yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'mıza da 3 milyon lira maddi destek yapıldı. Bu kapsamda Büyükşehir belediyemize de 3 milyon lira maddi destek sağlıyoruz. Burada vatandaşlarımıza yapılması gereken her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız. Bugün ilçelerimizde incelemeler yapacağız. Kale, Doğanyol, Pütürge, Yeşilyurt'ta ve Battalgazi'nin köylerinde incelemeler yapacağız. Ağır hasarlı ve yıkık binalarımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile, hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın konut ihtiyacını, barınma ihtiyacını giderecek çalışmalar yapılması talimatını vermişlerdir. Bu çerçevede yine Malatya'mızın köylerinde de Doğanyol'da, Kale'de, Yeşilyurt ve Battalgazi'nin köylerinde temel üzerine çelik konstrüksiyon binalar inşa edeceğiz. Bugün ilçelerimizde yapılacak konutların yerlerini tespit edeceğiz. Ön tespit çalışmalarına göre toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız sahada proje çalışmalarına başlatacak. Elazığ'da ne yaptıysak Malatya'da da onu yapacağız. Depremden dolayı vefat eden vatandaşlarımız var. Ağır hasarlı binalardan taşınmak zorunda kalan vatandaşlarımıza da kira yardımı, taşınma yardımı vermek suretiyle destek sağlayacağız. Konutların yapımına, şubat sonu, mart başı başlayacağız. En geç yıl sonuna kadar tamamlanacak sürecimizi de inşallah başlatmış olacağız. Malatya'mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm Türkiye olarak bu birlik beraberlik içerisinde, deprem sürecinde zarar gören vatandaşlarımızın da yaralarını en kısa zamanda sarılacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Kurum, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte riskli binalarda incelemelerde bulundu.

'ŞUBAT AYI SONU MART AYI BAŞI YAPIM SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum ve beraberindekiler incelemelerin ardından Doğanyol Kaymakamlığı'na geçerek depremde hasar gören binalarla ilgili yapılacaklar konusunda toplantı yaptı.

'ARKADAŞLARIMIZ TESPİTLERİNİ YAPIYORLAR'

İlçedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, Malatya genelinde 430 yıkık binanın olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bin kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bugün de valimiz, genel başkan yardımcımız, bakan yardımcılarımız, belediye başkanımız, milletvekillerimizle Malatya'mızın hem merkezinde hem de ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Yapmış olduğumuz hasar tespit neticeleri sonucunda, Malatya il ve ilçelerinde toplamda 638 bağımsız bölümden oluşan 430 yıkık binamızın olduğu yine 5 bin 826 bağımsız bölümden oluşan da ağır hasarlı binalarımızın olduğunun tespitini yaptık. Mevcut tespitler dahilinde hem Battalgazi ilçemizin köylerinde Doğanyol'da, Pütürge'de, Kale ilçemizde detaylı bir şekilde arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar ve tespitin bitmesine müteakipte aynı Elazığ ilimizde olduğu gibi köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapacağımız ve yine yanlarında hayvanlarını barındıracağı ahırları yapacağız."

'EVİ HASAR GÖRMÜŞ VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI GİDERİLECEK'

Doğanyol ilçesinde 145 tane ağır hasarlı binanın olduğunu ifade ederek, "Şu an Doğanyol ilçe merkezindeyiz. İlçe merkezimizde 145 tane ağır hasarlı binamız var ve ilçe merkezinde yapacağımız projede de burayı tarihiyle, kültürüyle ilçemizin değerlerini koruyacak ve ilçemize yakışacak önemli projeyi gerçekleştireceğiz. 145 binamızı yine aynı yerinde ahırlarıyla sosyal donatılarıyla yapıp, hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimize ilişkin de köylerimizde hane sayısına göre mevcuttaki alanlarında yine depremden hasar görmüş vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek konutların üretimini yapacağız. En geç Şubat ayı sonu Mart ayı başı da Elazığ'da yapım sürecini başlatacağız. En geç yıl sonuna kadar da inşaatlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza hem kira yardımı hem taşınma yardımı valimiz koordinasyonunda AFAD tarafından verilecek. Diğer taraftan geçici barınma ihtiyaçları için çadırlarımız köylerimize dağıtılmış durumda, konteynerlerimiz toplu alanlarda kuruluyor ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını geçici de olsa karşılayacak bu alanları hızlı bir şekilde valilik kanadıyla koordine ederek yapıyoruz. Doğanyol ilçesinde 557 ağır hasarlı, 85 yıkık, 25 de metruk binamız var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Murat Kurum'un Malatya Valiliğinde karşılanması

Toplantıdan detaylar

Murat Kurum'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

+++

Bakan Kurum'un ziyareti

Vatandaşlarla bir araya gelmesi

Murat Kurum'un açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================================

BAKAN KASAPOĞLU VE FUTBOLCULARDAN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Beşiktaşlı oyuncu Umut Nayir, Trabzon spor 'un kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'da bir dizi ziyarette bulundu. Dün sabah saatlerinde Elazığ Valiliği'ni ziyaret eden heyet, afet bölgesinde vefat eden Türkan Kaplan'ın Sürsürü Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ettiler. Enkaz altından kurtulan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi olan 12 yaşındaki Mehmet Emir Çiçek'e de moral veren Bakan Kasapoğlu ve futbolcular, bir süre sohbet ettiler. Mehmet Emir Çiçek'in aynı zamanda okul takımda da kaleci olduğunun ifade edilmesi üzerine Uğurcan Çakır, eldivenlerini hediye etme sözü verirken diğer futbolcular da her zaman yanında olduklarını ve ne zaman isterse maça gelebileceğini söylediler. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler hastanenin ardından yapımı devam eden stadyumu, taziye evini ve depremzedeler için oluşturulan alanlara giderek ziyaretlerini noktaladılar.

BAKAN KASAPOĞLU: "TESİSLERİMİZİN HER BİRİ TÜM İMKANLARIYLA HALKIMIZIN EMRİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu zorlu süreci devletimiz, milletimiz el ele vererek en güzel şekilde atlatıyoruz. Bugün hem ziyaretlerimizde hem görüşmelerimizde hem de yaşayıp gördük, inşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarma yönünde devletimizin tüm kurumları, bakanlarımız, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkes seferberlik halinde, milletimizle el ele, sivil toplumla el ele. Dolayısıyla bizim de bugün bakanlığımızın tesislerini ziyaret etme ve halkımızla hasbihal etme şansımız oldu, onlara geçmiş olsun temennilerimizi iletme şansımız oldu. Gördüğünüz gibi bu tesisimiz her zaman olduğu gibi gece gündüz halkımızın, bu süreçte de daha yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Az önce havuzumuzdaydık, keza orası, gençlik merkezi de öyle her biri tüm imkanlarıyla halkımızın emrinde, her daim halkımızın, milletimizin emrinde olmaya da devam edecek" dedi.

"MİLLET OLARAK HER TÜRLÜ FARKLI FORMAYA RENGE RAĞMEN ZORLUKTA VE SEVİNÇTE HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"

Ziyaretlerde yanında yer alan sporculara ve kulüplerine teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Bu da şunu gösteriyor, millet olarak her türlü farklı formaya renge rağmen zorlukta ve sevinçte her zaman birlikte olabilen bir milletiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, milletimizin gücünü kimse yıkamaz, bu bunu gösteriyor. Bu vesileyle inşallah bundan sonraki süreçte Elazığ halkımızın bakanlık olarak hizmetinde olduğumuz gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biraz sonra inşası devam eden, bakım ve onarımı olan yurtlarımızı ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz az önce stadımızı ziyaret ettik, yatırımlarımız, hizmetlerimiz tüm hızıyla devam edecek. Dolayısıyla bu güzel tabloya katkı sağlayan herkese, halkımıza, milletimize, devletimizin tüm kurumlarına, sivil toplum örgütlerimize, bugün vesilesiyle spor kulüplerimize, herkese teşekkür ediyorum. Burada gece gündüz çalışan bakanlarımıza ve milletvekillerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum, inşallah bugünleri güçlü bir şekilde, devletimizin ve milletimizin güçlü, omuz omuza olan tablosuyla daha güçlü bir şekilde yarınlara yürümek vesilesiyle aşacağız. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Stadyum ziyareti

-Spor salonu ziyareti

-Hastane ziyareti

-Mehmet Emir Çiçek'in görüntüsü

-Futbolcuların açıklamaları ve detayları

-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ ELAZIĞ,

===========================

BAŞKAN OKUMUŞ: DEPREM OLACAĞI MUHAKKAK, BİZ DE HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ

ELAZIĞ Sivrice'de meydana gelen depremi 3 ay önce tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, son olarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesini işaret edip, uyardı. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da "Deprem olacağı muhakkak, biz de hazırlığını yapıyoruz. İnşallah kaliteli ve sağlam binalar yapmamız lazım, bunu yaptığımız taktirde can kaybının daha az olacağına inanıyoruz" dedi.

Geçen 6 Ekim günü katıldığı televizyon programında, depreme karşı uyarılarda bulunarak, Elazığ'ın Sivrice ilçesini işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uyandığını belirtip, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi çevresinde 507 yıldır deprem olmadığını söyledi. Görür, "Orasıyla ilgili kaygı duyuyorum" dedi.

27 BİN 324 YAPI STOĞU VAR

Görür'ün bu açıklamalarının ardından dikkatler, Kahramanmaraş merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan, 75 bin nüfuslu Türkoğlu ilçesine çevrildi. 5'i merkezde olmak üzere 44 mahalleli ilçede, 433'ü kamu olmak üzere toplam 27 bin 324 yapı stoku bulunuyor. Bunlardan 9 bin 305'i ilçe merkezinde yer alıyor.

'YIKIM TEHLİKESİ OLAN HERHANGİ BİR YER YOK'

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise, ilçenin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan bir sanayi ilçesi olduğunu söyledi. İlçede en fazla 6 kata ruhsat verildiğini, bunun da belirli bölgeler için geçerli olduğunu ifade eden Okumuş, "Yaptığımız binalar 6 katlı ama belli bir bölgede. Yapı denetim firmaları ve belediyemizin denetlemesiyle sağlam ve kaliteli yapılan binalar. Zaten problem, eski binalarda. Eski binalar da bir veya iki kat şeklinde. Burada yıkım tehlikesi olan herhangi bir yer yok. Kamu kurum binalarının da yaklaşık yüzde 80'i yenilendi. Şu anki belediye binası, hükümet konağı, devlet hastanesi ve okulların da yüzde 80'i yenilendi. Yani Cumhurbaşkanımızın himayelerinde son 18 yıldır zaten bunla ilgili çalışmalar yapılıyor, biz de bunu titizlikle ilçemizde uyguluyoruz" diye konuştu.

'BİNALAR SONDAJ ÇALIŞMALARINDAN SON YAPILDI'

Her depremin ardından yüksek katlı binaların gündeme geldiğini belirten Okumuş, bunun yanlış olduğunu söyledi. Okumuş, şöyle konuştu:

"Şunu belirlememiz lazım, aktif fay hattında olan şehirlerde yüksek katlı binalar yapmalı mıyız, yamamalı mıyız? Yoksa sağlam mı yapmalıyız? Buna bakmak lazım. Fay hattı haritalarındaki şehirlerin hepsinde zorunlu olarak hep 1 kat, 2 kat getirelim, ne şehriler büyüyebilir ne de burada çalışan insanlara kiralık ev yapabiliriz. 1 katlı, 2 katlı şehir büyümez, 6 kat da devasa bir kat değil, gökdelen değil. Yani 5 artı 1 ve o da belli caddelerde var. Biz bunun hassasiyetiyle 11 tane mimar ve mühendis aldık. Yapılan binaları denetliyoruz, statiğini denetliyoruz yapı denetim firmalarıyla beraber. Şu anki yapılan binalar depreme dayanıklı. 6 kat olan yerlere yaklaşık 100 civarında jeolojik sondajlar yapıldı. Bu sondajlar neticesinde yapılmakta, yani kafamıza göre kat artışı yok."

'FAY HATTI ÖLDÜRMÜYOR, KALİTELİ BİNALAR YAPMADIĞIMIZDAN OLUYOR'

Tüm binaların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Okumuş, şunları söyledi:

"Deprem olacağı muhakkak, biz de hazırlığını yapıyoruz. İnşallah kaliteli ve sağlam binalar yapmamız lazım, bunu yaptığımız taktirde can kaybının daha az olacağına inanıyoruz. Bu binalar 2014'ten önce de imar planına işlenmişti, bizim zamanımızda da bunlar devam etti. Yani bize düşen depreme dayanıklı binalar yapıp Türkoğlu halkının hizmetine sunmak. Bu da en fazla 5 artı 1. O da belirli bir caddenin üzerinde, tamamına verilmemiş, şu anki imar planının toplamının yüzde 10'una tekabül eden bir yer. İstihdamı, buraya çekebilmek için sağladık. İstihdamla burası büyüyor ama yarın bir gün depremde yıkılmaması için elimizden gelen gayreti, mühendis arkadaşlarımızla birlikte gösteriyoruz. Türkoğlular tedirgin olmasınlar, fay hattı Türkiye'nin gerçeği. Burada fay hattı öldürmüyor, kaliteli binalar yapmadığımızdan dolayı oluyor ama şu anda kaliteli binalar yapılıyor, yeni binalarımızın hepsi kaliteli. Eski binalar da 1 katlı 2 katlı, bunlarda da sıkıntı olacağını zannetmiyorum."

'15 BİN DÖNÜM ALANDA YENİ TÜRKOĞLU'NU KURACAĞIZ'

Türkoğlu'nun lojistik merkez ve organize sanayi bölgesi ile cezaevi kampüsünü barındırdığını, ilçede yeni organize sanayi bölgeleri için çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Okumuş, bunların yaratacağı istihdam nedeniyle yeni konutlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Başkan Osman Okumuş, "Bizim bununla ilgili üç seneden beri çalışmamız var. Türkoğlu'nun, TOKİ Konutları'nın olduğu yerden Yeşilyöre'ye kadar yaklaşık 15 bin dönüm alanda, 'Yeni Türkoğlu' kurulmasıyla ilgili imar planı çalışmamız var, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'yle. İnşallah imar planı bittiğinde yeni yapılan binaların oraya taşınmasını, oraya yapılması için elimden gelen gayreti gösteriyoruz. Yani belediye başkanı da sonuçta bir insan ve depremde insanların ölmemesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bundan sonra da yeni Türkoğlu'yla ilgili, zemini fay hattından daha uzak yerlerde, imar planı çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

Okumuş, fay hattının tren yolunun altından geçtiğini, Elazığ'dan başlayıp Malatya, Adıyaman, Gölbaşı ve Pazarcık'tan Türkoğlu'na, burada da Amik Ovası'ndan Hatay'a kadar giden bir koridor oluşturduğunu kaydederek, kurulacak yeni Türkoğlu'nun, mevcut ilçenin üst tarafında olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Türkoğlu'nun drone görüntüsü

Belediye binası ile hükümet konağı

Belediye binası

Osman Okumuş ile röp.

Osman Okumuş'tan detay

İlçedeki binalardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

===========================================

DİYARBAKIR ANNELERİNDEN DEPREMZEDELERE ZİYARET

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler, Elazığ'da depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 'Diyarbakır anneleri'nden Esmer Koç, Mevlüde Üçdağ, Nazlı Sancar ve Emine Kaya, depremzedelere destek olmak için Elazığ'a geldi. 4 anne ilk olarak Sürsürü Mahallesinde yıkılan binada hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çocukları PKK tarafından kaçırılan anneler, Karaman ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

'ACILARA ORTAK OLMAYA GELDİK'

Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar, Diyarbakır'dan evlat nöbetinden geldiğini söyleyerek, "Acılarına ortak olmaya geldik. Evlat acısının nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Allah ölülere rahmet eylesin, yaralılara da şifa versin. Çocuklarımızla ilgili de bir gelişme yok. Kendi ellerimizle örgüler ördük. Buradaki depremzedelere getirdik. Bizim çocuklarımız dağda üşüyor, onların da şuan caddelerde üşüyor. Üşümesinler diye onlara getirdik" dedi.

'DERTLERİNE ORTAK OLMAYA GELDİM'

Mevlüde Üçdağ ise depremzedelerin acılarını paylaşmaya, dertlerine ortak olmaya geldiklerini kaydederek, "Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara da şifa diliyorum. Dışarıda kalanlara kendi ellerimizle örgüler ördük. Kendi ellerimizle onlara teslim etmek için geldik" ifadelerini kullandı. Diyarbakır anneleri ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralı depremzedelere ziyarette bulunarak, kendi elleriyle ördükleri atkıları hediye etti. 4 anne daha sonra kentteki çeşitli yerlerde bulunan taziye evlerini ziyaret ederek, ailelere destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Annelerin konuşması

Annelerin taziye ziyareti

Annelerin hastane ziyareti

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ANKARA,

========================================================

ÇERKEZKÖY'ÜN DEPREMZEDELERE YARDIMI YOLA ÇIKTI

ELAZIG'da meydana gelen depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin öldüğü 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülkede olduğu gibi Çerkezköy'de de depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan yardımlar, Çerkezköy Kaymakamı A. Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Müftüsü İdris Çatmakaş, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Karaca, ile kurum müdürlerinin katılımıyla Elazığ'a gönderildi.

Çerkezköy Kaymakamı A.Selami Abban, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Abban, "Söz konusu depremde evleri yıkılan ve evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardım etmek için Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Nakdi yardımlar belirtilen bankalara yapılmaktadır. Aynı yardımlarla ilgili komisyon oluşturuldu. Ayni yardımlarda hiç kullanılmamış eşyalar, bebek bezi, ısıtıcı, hiç kullanılmamış kaydıyla giyim eşyası, battaniye, kazak, bot, mont kabul ediliyor. Gıdalarla ilgili de paketlenmiş ve hiç açılmamış gıdalar kabul edilmektedir. Bununla ilgili ilçemizde Çerkezköy Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve polisevinde toplanan yardımlar TIR'lara yüklenip, deprem bölgesinde nereye gidilmesi talimatı verilirse o bölgeye doğru yola çıkıyor. Yardım eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 1-2 gün içerisinde çok ciddi yardım toplandı. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda gecesini gündüzüne katan çalışan personellerimize çok teşekkür ediyorum. Zaten devlet olmanın, millet olmanın en önemli şartlarından biri de tasa ve kıvançta birlik olabilmektir. Bunun en güzel örneğini Çerkezköy'de verdik. Böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Kaymakam Abban'ın konuşmasının ardından Çerkezköy Müftüsü İdris Çatmakaş'ın duasının ardından yardım aracı yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yardım aracı ve toplananlar

-Kaymakamı Abban'ın konuşması

-Programdan detaylar

-Duaların edilmesi

-Aracın yolcu edilmesi

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ - Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

================================================

KÜTAHYA'DAN DEPREM BÖLGESİNE 25 TON İÇME SUYU

ELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesinden 25 ton içme suyu deprem bölgesine gönderildi.

Domaniç Belediyesi tarafından temin edilen yaklaşık 25 ton içme suyu, deprem bölgesine gönderildi. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Elazığ Belediye Başkanımızı arayıp yardım etmek istediğimizi söyledim ve neye ihtiyaçları olduğunu sordum. Başkan da en çok içme suyuna ihtiyaçları olduğunu söyledi. İlçemizde faaliyet gösteren bir su üretim fabrikasından satın aldığımız 25 ton içme suyu, yardımsever iş insanlarımızdan Sinan Uysal'ın TIR'ı ile yola çıkardık. Bölgeden yeni bir talep gelirse daha fazla su göndermeye hazırız" dedi.

Suların deprem bölgesine götürülmesi için ücretsiz olarak TIR'ını tahsis eden Domaniçli iş insanı Sinan Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesine yardım etmek isteyenlere araçlarını hiçbir ücret talep etmeksizin tahsis edeceğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yardım TIR'ının gelişi

-TIR'ın içerisindeki sular

-Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ(Kütahya),

=================================

9 YAŞINDAKİ MÜCAHİT, DEPREMZEDELER İÇİN İLÇE PAZARINDA YARDIM TOPLADI

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde 9 yaşındaki Mücahit Çakır, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ilçede kurulan halk pazarında masa açarak 181 lira topladı. Gelen yardımları toplayan belediye görevlisiyle bankaya giden Çakır, kavanozdaki paraları AFAD'ın yardım hesabına yatırdı. Küçük Mücahit'in bu davranışı ilçede büyük takdir topladı.

Gazi Emet ilkokulu öğrencisi Mücahit Çakır, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından ilçede kurulan halk parasında masa kurarak, 'Elazığ depremi için yardım kampanyası, bizde destek olalım' yazıları astı. Gün boyu masa depremzedeler için cam kavanozda 181 lira toplayan Çakır, belediyenin yardım noktasına gitti. Maddi yardım olduğu için belediye görevlisiyle birlikte bankaya giden Çakır, topladığı 181 lirayı AFAD'ın resmi yardım hesabına yatırdı.

Depreme çok üzüldüğünü ve Elazığ'da dışarıda kalan çocuklar için yardım etmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Mücahit Çakır, "Depremden etkilenen çocuklar, arkadaşlarımız soğukta kalıyor. Onlar için üzüldüm ve pazarda masa kurdum. Gelen giden herkese bağışlar depremzedelere gidecek diye söyledim. Diğer arkadaşlarımızda böyle yaparsa onlara yardım edebiliriz" dedi. Baba Şerif Çakır, ise oğlunun depremzede çocuklar için bir şeyler yapmak istediğini öğrendiğinde destek olup yardım ettiğini belirterek, "Evde otururken böyle bir şey yapmak istediğini söyledi. Bizde ona yardım ettik. Afiş hazırladık, pazarda yardım masası kurduk. Gelenlerden Mücahit yardım talebinde bulundu. Toplanan paraları da bankaya getirip yatırdık. Allah milletimize bu acıları bir daha yaşatmasın. Destek veren halkımıza teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

TAKDİR TOPLADI

Küçük Mücahit'in bu davranışı ilçede büyük takdir toplarken, banka müdür ve personeli de Mücahit'in kampanyasına destek vererek, parayı hesaba yatırmasını sağlayıp duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çocuğun Topladığı yardımları belediyede sayması

-Belediye personeliyle bankaya gitmesi

-Vezneye para yatırma

-Mücahit Çakır ve Şerif Çakır'ın röportajı

-Pazarda kurduğu masa fotoğrafı

Haber-Kamera: Ercan KOLKU/ EMET(Kütahya),

==========================================

DEPREMZEDELERE KAZAK GÖNDEREN 5 YAŞINDAKİ MİRA'DAN DUYGUSAL MEKTUP

ANTALYA'nın Kemer ilçesinden depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, Elazığ'a uğurlandı. Kendisi ve kardeşinin kazaklarını depremzedelere gönderen 5 yaşındaki Mira'nın yazdığı not ise duygulandırdı. Mira notunda, 'Size kendimin ve kardeşimin kazaklarını yolluyorum inşallah ısınırsınız. Sizi haberlerde izledim, sizlere çok geçmiş olsun' dedi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlar için Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde, Kemer Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların işbirliğinde yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda portakal, bakliyat, ısıtıcı, yorgan, battaniye, giysi, halı ve kilimlerin bulunduğu TIR, Kemer Belediyesi önünde düzenlenen törenle Elazığ'a gitmek üzere hareket etti. Uğurlama törenine Kaymakam Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, başkan yardımcıları Emin Gül ve Sebahattin Esen, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Murtaza Dayanç, yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Zor zamanlarda Türk milletinin hızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini aktaran Kaymakam Dayanç, "Kemer'den de bir yardım TIR'ı göndermek istedik. İlk etapta bir TIR yardım malzemesi topladık. Kaymakamlığımız, belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın desteğiyle sıfır malzemeler alındı. Gönderilen malzemeler, depremzede kardeşlerimize inşallah yardımcı olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da deprem bölgesindeki vatandaşların acısını paylaştıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremde mağdur olan vatandaşlar için iki gün içerisinde birçok yardım malzemesi toplandığına değinen Başkan Topaloğlu, "Yardım malzemelerinin hepsini yeni aldık. İçerisinde ısıtıcı, yorgan, battaniye, bebek bezi, bakliyat ve diğer malzemeler var. Belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden iki gün boyunca çalıştı. Bazı çocuklarımız içinden geldiği gibi mektup yazmış. Kendi kazaklarını gönderen 5 yaşında bir kızımız var. Bunlar önemli şeyler. Acılı günlerde birbirimizin yanında olmayı seven bir milletiz. Yardım bir tarafa birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok önemli. Biz belediye olarak her zaman yanlarında olmaya söz veriyoruz" diye konuştu.

MİRA'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri arasında bazı çocukların deprem mağdurlarına yazdığı mektuplar ve gönüllerinden kopan hediyelerin yer alması duygulandırdı. Depremzedelere kendisi ve kardeşinin kazaklarını gönderen 5 yaşındaki Mira, yanına güneş, bulutlar, çiçekler ve kız çocuğu resmini çizdiği not iliştirdi. Annesinin yazdığını söylediği notta Mira, "Size kendimin ve kardeşimin kazaklarını yolluyorum inşallah ısınırsınız. Ben Antalya Kemer'den Mira. Ben yazmayı bilmediğim için annem yazıyor. Ben 5 yaşındayım, sizi haberlerde izledim, sizlere çok geçmiş olsun. Bunu mutlu olun diye çizdim. Mira. Bu çiçekleri sizlere yolluyorum" ifadelerine yer verdi.

'DUALARIMIZ SİZİNLE'

Sıla adlı bir vatandaş ise yazdığı notta, "Sevgili Elazığ'daki arkadaşlarım, ilk olarak üzüntümüzü belirtmek isteriz. Çok zor bir durum biliyoruz. Hepinize çok geçmiş olsun. İnşallah çabuk toparlarsınız. Ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diliyoruz. Her şeyden haberdarız ve televizyondan sizi takip ediyoruz. Bütün kanallar sizden bahsediyor ve bu bizi çok üzüyor. Sizin böyle olduğunuzu gördükçe içimiz parçalanıyor. İnşallah biraz da olsa size yardım edebilmişizdir. Dualarımız sizinle" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Aracın önündeki afişten detay

Malzemelerin taşınması

Mira'nın mektubundan detay

Kaymakam Murtaza Dayanç'ın konuşması

Malzeme yüklenmesi detay

Dua okunması

Malzemelerin yüklenmesi

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun açıklaması

Kaymakam ve belediye başkanının şoförlere 'hayırlı yolculuk' dilemesi

Aracın ayrılması

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

==================================

ELAZIĞ'IN EN GÜVENLİ BİNASI; FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmeyen ve şehrin en güvenli yapısı sayılabilecek Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nde, zemininde bulunan 872 deprem izolatörü sayesinde kesintisiz sağlık hizmeti verilebildi. Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, "Depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Geldiğimde buradaki insan kalabalığı dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı" dedi.

Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, inşaatın başından beri burada görevli olduğunu söyleyerek, "Ben bile depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Bu nedenle ben de depremden hemen sonra yaralı olmadığım halde hastaneye geldim. Hatta geldiğimde buradaki insan kalabalığı da dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı. Otopark vesaire normal zamanlarından çok daha yoğundu, depremden hemen sonraki dakikalar içinde. Daha sonra yaralılar da zaten getirilmeye başlandı" dedi.

'6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ÜST KATLARA 3.1 GİBİ YANSIDI'

Mimar Akyüz, 6.8 büyüklüğündeki depremin üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedildiğini belirterek, "Siz evinizde otururken 3.1 gibi artçı depremi nasıl hissediyorsanız, o gece 6.8 büyüklüğündeki deprem de hastane katlarında bu şekilde hissedilmiştir. Sismik izolatörler bu artçı depremleri yukarı yansıtmıyor. Artçı depremler ise çok küçük şiddette kaldığı için deprem sonrası meydana gelen yüzlerce artçı deprem hiç hissedilmedi. Her kolon üzerinde bir tane sismik izolatör var. 872 tane kolon var, izolatörlü. Bu izolatörler taşıtlarda stabilize yola girdikleri zaman arabanın sarsıntısını izole etmeye yarayan amortisörler gibi işliyor. 4 yöne doğru 50 santimetreye kadar salınım mesafesi var bu izolatörlerin. Yani bina zemini deprem sırasında 50 santimetreye kadar 4 yöne doğru salınım gösterebiliyor. Bu sayede de deprem sırasında yukarıdaki işleyişte hiçbir aksaklık olmuyor. O akşam ne bir elektrik kesintisi ne de mekanik sıkıntılar yaşanmadı. Sağlık hizmeti kesintisiz sürdürülebildi" diye konuştu.

Depremden sonra izolatörlerin işlevini görüp görmediğini de kontrol ettiklerini anlatan Akyüz, "Binada tek bir hasar bulunmuyor. İzolatörler de deprem anında yüzde 100 kapasite ile ve görevini yapmış durumda. Son zamanlarda yapılan şehir hastanelerinde izolatör sistemleri kullanılıyor. Örneğin Yozgat'ta, Manisa'da, İstanbul'da diğer bazı hastanelerde bu sistem kullanılıyor" dedi.

BAŞHEKİM ÖZTÜRK: İLİMİZİN EN GÜVENLİ BİNASINDAYIZ, DİYEBİLİRİM

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ise Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklama yaptı. Deprem fay hattı üzerinde bulunan hastanenin, son teknolojik sistemlere göre inşa edilmesi dolayısıyla afet sonrası sağlık hizmetlerinde hiçbir aksama yaşanmadığını ve hastane binasının şu an şehirdeki en güvenli binalardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"1 Ağustos 2018 tarihinde hizmete açılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanemiz, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen depremde, tüm halkımıza gerekli sağlık hizmetlerini aksatmadan vermeye devam etti. Depremi hissettiğim an ben de hastaneye gelerek krizi yönetmeye çalıştım. Ülkemiz deprem hattı bölgesinde yer alan bir ülke. Özellikle Elazığ da fay hattı üzerinde bulunan bir şehrimiz. Hastanemiz 9 şiddetindeki depreme dahi dayanacak şekilde inşa edildi. Herhangi bir şekilde hasar da görmedi. İlimizdeki en güvenli binalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Deprem sırasında hastanemizde mevcut olan 872 deprem izolatörü devreye girerek sarsıntının en az şekilde hissedilmesini sağladı. Sonrasında teknik ekip tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir teknik arıza ya da bir hasar tespiti olmadığı görüldü. Ayrıca herhangi bir alt yapı aksaklığı, su, elektrik kesintisi ya da asansörlerin devreye girmemesi gibi durum dahi yaşanmadı. Tüm halkımıza tüm sağlık personelimizle birlikte gerekli tıbbi yardımı da başarılı bir şekilde verdik. Fiziki olarak herhangi bir hasar olmaması nedeniyle de ilimizdeki diğer hastanelerle birlikte, depremden sonra herhangi bir hastanın il dışı sevkine dahi gerek kalmadı. Tüm sağlık ihtiyaçlarını Elazığ içerisinde karşıladık. Hastanemiz 8 yataklı, 160 yoğun bakım yatağı var. Günlük normal işleyişimiz de olağan akışında devam ediyor. Planlı ameliyatlarımız, hizmetlerimizde herhangi bir aksama yok."

SİSMİK SENSÖRLER, ASANSÖR KAZALARINI DA ÖNLEDİ

Hastanenin elektrik elektronik mühendisi Ayhan Damirbağ da şehir hastanesinde bulunan deprem sensörü sayesinde asansör sisteminde herhangi bir aksaklık olmadığını belirterek, "Hastalarımız ve hasta yakınları çok güvenli bir şekilde, asansörü kullanan vatandaşlarımız da herhangi bir zarar görmeden bir depremi atlattılar. Deprem sensörü güvenlik amaçlı kullanılan bir araç. Deprem anında sismik titreşimleri algılayarak çalışır durumdaki asansörlerin en yakın kata gelip durmasını, durur haldeki asansörlerin ise kapılarını açıp kimsenin kullanmayacağı şekilde sabitlenmesini sağlıyor. Ana binamızda şu an 63 asansör bu sensöre bağlı çalışıyor. Deprem anında titreşimi algıladığı an hepsine kontakt verebiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Mimarı Ahmet Akyüz röportajı

-Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk röportajı

-Elektrik Elektronik Mühendisi Ayhan Demirbağ röportajı

-Deprem anında hastane servis koridorundan güvenlik kamerası görüntüleri

-Deprem anında izolatörlerin bulunduğu zemin kattan güvenlik görüntüleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT - Erkan BAY/ ELAZIĞ,