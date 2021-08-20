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Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı - Son Dakika

Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı

20.08.2021 15:22
Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı, System.String[]

Yapılan bir araştırmaya göre; son 3 yılda yansımada yer alan deprem haberlerinde yüzde 148'lik bir artış yaşandı.

Yapılan bir araştırmaya göre; son 3 yılda yansımada yer alan deprem haberlerinde yüzde 148'lik bir artış yaşandı.

2011'den bu yana basında yer alan deprem haberlerini mercek altına alan Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasına göre; son 3 yılda yansımada yer alan deprem haberlerinde yüzde 148'lik bir artış yaşandı. Türkiye'de son günlerde yaşanan yangın ve sel afetleri sonrası; depremlerin de dahil olduğu felaketlerin; zamanla ne kadar hatırlandığı veya haberleştirildiği merak konusu oldu. Türkiye'nin son çeyrek yüzyılda yaşadığı en büyük felaket olan ve 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği 7,6 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi; bu bağlamda en çok merak edilen doğal afetler listesinde birinci sırada yer alıyor. Resmi kayıtlara göre; ülke topraklarının yüzde 96'sının farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip bölgeler içerisinde yer aldığı ve nüfusun yüzde 98'inin bu bölgelerde yaşadığı Türkiye'de; söz konusu bölgelerin yüzde 66'sı ise birinci ve ikinci derece deprem bölgeleri içerisinde yer alıyor. Ortaya çıkan bu tablo nedeniyle deprem konusu; dalgalı bir seyir izlese de hem vatandaşın hem de basının gündeminde kalmayı başarıyor.

MTM tarafından 10 bini aşkın yayın üzerinden yapılan taramalara göre; son 11 yılda deprem konusu; basın, TV ve internet mecraları toplamında 5 milyon 474 bin 450 haberde yer bulurken büyük sıçramanın 2020 yılında yaşandığı görülüyor.

Büyük çaplı deprem yoksa deprem konusu unutuluyor

Deprem konulu haberlerin incelendiği 2011 yılından bu yana haber sayısının yıl bazında; gerek yaşanan depremler, gerekse Türkiye'nin farklı gündemlerine göre artış ya da azalış gösterdiği dikkatlerden kaçmadı. 2011 yılında deprem konusu; basın, TV ve internet mecralarında 388 bin 202 habere konu olurken, bu rakamın 2012 yılında yüzde 5 düşüş ile 370 bin 318'e gerilediği görüldü. 2013 yılında ise konu ile ilgili haber sayıları bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 düşüşle 277 bin 775 olarak gerçekleşti.

2014 yılında Gökçeada açıklarında meydana gelen ve 40 saniye süren 6,5 büyüklüğündeki deprem ile konu yine gündemde yerini aldı ve haber sayısı yüzde 17 artışla 326 bin 248 oldu. 2015 yılında ülke genelinde büyüklükleri 0,3-6,1 arasında değişen 15 bin 344 deprem meydana geldiği için konu yüzde 4'lük artışla 339 bin 599 haberde konuşuldu. 2016 yılında ise haber sayısı yüzde 9 oranında düşerek 309 bin 174 oldu. 2017 yılında Ege denizi açıklarında meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem ile haber sayısı tırmanışa geçti ve yüzde 36 oranında artışla 420 bin 140 seviyesine çıktı. 2018 yılında Türkiye ve yakın çevresinde 15 bin 352 deprem meydana geldi. 5'ten büyük 3 deprem, 4'ten büyük 123 deprem gerçekleştiği halde, deprem konusu; 2017 yılına oranla yüzde 4 düşüşle 404 bin 334 haberde yer buldu.

Son 3 yılda deprem haberleri zirve yaptı

2019 yılında İstanbul Silivri açıklarında gerçekleşen 5,8'lik İstanbul depremi de dahil meydana gelen 22 bini aşkın depremle konu; Türkiye'nin gündeminde yer almaya başlayarak yüzde 64 artışla 661 bin 668 haberde kendisine yer buldu. 2020 yılında ise, 24 Ocakta meydana gelen ve merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 37'i Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem ve sonrasında İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem de; deprem haberlerini zirve noktasına ulaştırdı. Bu depremler sonrası 2020'de bir önceki yıla oranla basına yansıyan deprem haberleri yüzde 123 artışla 1 milyon 476 bin 824 olarak gerçekleşti.

2021 yılına gelindiğinde ise geride bırakılan 8 aylık süreçte büyük çaplı depremler yaşanmadığı için basına yansıyan deprem haberleri toplamı 499 bin 868 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı

Medya Takip Merkezi, Marmara Depremi, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem haberleri son 3 yılda yüzde 148 arttı - Son Dakika


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