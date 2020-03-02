Deprem Haftası - Son Dakika

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Deprem Haftası

6 saat önce

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alpaslan, Deprem Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

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Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alpaslan, Deprem Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, her yıl 1-7 Mart günleri arasında düzenlenen Deprem Haftası etkinlikleri ile vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olmasının amaçlandığını vurguladı.

Depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Akın, şöyle devam etti:

"Her zaman yaşanabilecek deprem, sel gibi acil durumlara ilgili kurumlarla beraber tedbirler alıyoruz. Her türlü afet anında halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, kuruluşların olay anındaki faaliyetlerinin devamının sağlanması vatandaşlarımızın bilinçli hareket etmesi ile mümkün olmaktadır. 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle ilimizde İl AFAD Müdürlüğümüzce toplumun her kesimini kapsayacak eğitim ve tatbikatlar düzenlenerek deprem anında ve sonrasında bilinçli hareket etme altyapısı oluşturulmaktadır."

Akın, depremin vereceği zararları en aza indirebilmek için yürütülen farkındalık eğitimlerini önemsediğini belirterek, "İl AFAD Müdürlüğümüz afetlere anında müdahale edebilecek deneyimli personele ve ekipmana sahiptir." ifadelerini kullandı.

Metin Alpaslan da Deprem Haftası etkinlikleri hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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