Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak

01.03.2022 18:20
Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda 4 Mart'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapılacağını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda 4 Mart'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapılacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan deprem gerçeğine, her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası ile dikkatin çekildiği belirtildi.

Depreme hazırlığa odaklanan özel haftanın, bu yıl "2022 Afet Tatbikatı Yılı" ile birleştirildiği anlatılan açıklamada, "Bu kapsamda Türkiye'deki tüm okullarda, 4 Mart Cuma saat 11.30'da 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapılıyor. AFAD, yalnız çocuk ve gençleri değil, tüm vatandaşları, Deprem Haftası'nı depreme hazırlık yaparak değerlendirmeye çağırıyor." denildi.

AFAD'ın açıklamasında, geçen yıl afet farkındalık bilgilendirmeleri ile 56 milyon 677 bin 561 kişiye ulaşıldığı aktarıldı.

Deprem sonrası ilk 6 saatin, canların kurtulması için büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk 6 saatte uygulanacak doğru davranış şekilleri hem vatandaşların kendi hayatlarını hem de yakınlarının hayatlarını kurtarabiliyor. AFAD, vatandaşları, 'www.hazirol.gov.tr' üzerinden ilk 6 saatteki doğru davranış şekillerini öğrenmeye ve 'afet farkındalık eğitimi' almaya çağırıyor. Ayrıca hem becerilerini arttırmaları hem de afet ve acil durumda afetzedelere yardımcı olabilmeleri için e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyor."

YORUMLAR
500
Karabük'ten kısa kısa Karabük'ten kısa kısa İpekyolu'da 'Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci' eğitimi İpekyolu'da 'Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci' eğitimi

Deprem Haftası, Deprem, AFAD, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Avrupa Birliği, desteğini esirgemedi ama Ukrayna'nın AB adaylığı hakkında olumlu yanıt da vermedi
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 18:28:27. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement