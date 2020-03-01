Deprem Haftası'nda, AFAD'dan 'deprem hazırlığı' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem Haftası'nda, AFAD'dan 'deprem hazırlığı' çağrısı - Son Dakika

Deprem Haftası'nda, AFAD'dan 'deprem hazırlığı' çağrısı

6 saat önce

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerde kayıpların yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin de büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, Deprem Haftası'nda vatandaşlara kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulundu.

Deprem Haftası'nda, AFAD'dan 'deprem hazırlığı' çağrısı, System.String[]

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerde kayıpların yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin de büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, Deprem Haftası'nda vatandaşlara kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulundu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan depremlere, her yıl 1-7 Mart 'Deprem Haftası' ile dikkat çekildiği bildirildi. Depreme hazırlığa odaklanan özel haftanın okullar başta olmak üzere pek çok noktada çeşitli etkinliklerle zenginleştirildiği belirtilerek, "AFAD vatandaşları, Deprem Haftası'nı depreme hazırlıkla değerlendirmeye çağırıyor. Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler de büyük önem taşıyor. Bu nedenle AFAD, Deprem Haftası'nda vatandaşlara kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunuyor" denildi.

'AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ ALIN'

Kendilerini ve ailelerini korumak isteyen vatandaşların, depreme hazırlık yapmaları, deprem sırası ve sonrasındaki doğru davranış şekillerini kazanmalarının önem taşıdığı kaydedilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, bu bilgileri AFAD'ın internet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabildikleri gibi AFAD İl Müdürlüklerinin düzenlediği 'temel afet bilinci eğitimlerine' de katılarak elde edebilirler. Afetlerde, kendilerine ve sevdiklerine yardım edecek önemli bilgi ve becerilere sahip olmak için ise e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü başvurusu yapabiliyor. AFAD Gönüllüsü eğitimleri, internet ortamında uzaktan eğitimlerle başlayıp seviyelere göre yüz yüze ve saha eğitimleriyle devam ediyor."

'EVİNİZİN SAĞLAMLIĞINDAN EMİN OLUN'

Alınacak hayati önlemlerin başında, vatandaşların oturduğu evin depreme dirençli olmasının bulunduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ;

"Vatandaşlar, evlerinin yer aldığı binanın yapı ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin (iskan ruhsatı) bulunduğunu teyit etmeliler. Binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarına etki edebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmadığını soruşturmalı, mümkünse binanın çevresinde kaçak yapılar bulunup bulunmadığını öğrenmeliler. Evlerinin bulunduğu binanın depreme dirençli olup olmadığından emin değillerse yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırmalılar. Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa bir an önce binalarını depreme karşı güçlendirmeli yahut kentsel dönüşüm ile yenilemeliler."

Açıklamada ayrıca, deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınabilecek önlemler açıklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:00 Kaynak: DHA
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